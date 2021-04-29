成敗取決於反映時代的家庭概念擴展、達成共識方面. April. 29, 2021 07:26. . 韓國政府昨天發表了將推進到2025年的家庭政策綱要“第四次健康家庭基本計劃”。其中包括法律上擴大家庭概念，內容包括同居、事實婚姻家庭、老人同居、虐待兒童寄養家庭等，並廢除父姓優先原則，子女在申報出生時可隨母姓等。 現行民法和健康家庭基本法只承認通過結婚、血緣、領養形成的關系為家庭。但是家庭的形態變得多樣，對家庭的認識也在迅速地發生變化。去年女性家庭部的調查結果顯示，約70%的應答者回答“即使不是婚姻、血緣關系，但只要能共享生計和居住，就算是家庭”。以2019年為基準，在所有家庭中，由夫婦和未婚子女組成的典型家庭所占的比重為29.8%，低於1人家庭（30.2%）。 有必要反映時代的變化，改變法律和制度。因為如果法律和現實之間的差距擴大，政策就會出現漏洞。但是要想改變長久以來傳承下來的傳統，陣痛是不可避免的。宗教界對擴大家庭範圍表示了擔憂。紅衣主教廉壽政表示：“這與天主教教會關於家庭和婚姻的信仰及倫理觀相悖。”新教聯合會韓國教會總聯合會也指出：“有必要密切註意。”相反，婦女界等則敦促政府積極改變政策。 家庭是構成社會的基本單位，因此家庭政策的變化對整個社會產生的影響力非常大。由於根據年齡和性別認識上存在差異，因此很有可能演變成時代矛盾和性別問題。因此，能否通過廣泛的討論達成共識將成為決定制度變化成敗的關鍵。只有通過公論化過程引導社會達成協議，並以此為基礎整頓法律和制度，才能使副作用最小化，同時制定符合時代的家庭政策。

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