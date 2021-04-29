ADB預測今年韓國的經濟增長率為3.5%，比現有預期值上調0.2%. April. 29, 2021 07:26. by 周愛眞, 朴熙昌 jaj@donga.com,ramblas@donga.com. 亞洲開發銀行(ADB)預測，今年韓國的經濟增長率為3.5%，比現有預測值高出0.2%。據企劃財政部28日透露，ADB當天在《2021亞洲區域經濟展望》中做出了上述表示。這比去年12月發表的預期值3.3%上調了0.2個百分點。ADB還預測，明年韓國的經濟增長率為3.1%。ADB評價說，韓國政府的擴張性財政及貨幣政策、半導體和信息技術(IT)產品需求導致的出口增加等是增長率恢復的原因。 除日本、澳大利亞、新西蘭外，亞洲46個國家的經濟今年將增長7.3%。該預測值比現有的(6.8%)上調了0.5個百分點。這是考慮到新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗開發和各國政府的擴張性財政政策等的影響而得出的結果。 另外，國內消費心理連續4個月得到改善。據韓國銀行當天發表的消費者動向調查，4月份消費者心理指數(CCSI)為102.2，比3月份上升了1.7個百分點。CCSI是消費者對經濟狀況的心理指標。大於100意味著消費心理樂觀。韓國銀行統計調查組組長黃熙珍(音)解釋說：“隨著出口持續好轉、新冠肺炎疫苗接種、雇傭指標改善等對景氣恢復的期待，消費心理有所好轉。”

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