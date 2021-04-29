中國人口降至14億以下，“人口第一大國”中國是否讓位給印度？. April. 29, 2021 07:26. by 金祺容 kky@donga.com. 中國人口降至14億以下，不久後將把“世界第一人口大國”的位置讓給印度。中國人口下降，是1950年代毛澤東的大躍進運動失敗，造成數千人遷走、人口減少後的第一次。中國正在擔心人口急劇減少會對整個經濟、社會產生惡劣影響。 英國《金融時報》27日援引精通中國人口政策的消息人士的話報道說：“中國當局的人口調查結果顯示，以去年年底為準，中國總人口在14億以下。”中國每10年實施一次人口統計普查，去年11月完成了第七次調查。中國國家統計局原計劃本月初公布這一結果，但突然以需要進一步準備為由突然推遲公布。國家統計局發言人劉愛華16日在記者會上表示，“第七次人口普查結果與此前調查相比，包含更多的細節信息，因此延長了準備工作的時間。” 《金融時報》報道說：“在中國，人口統計被認為是最敏感的資料之一。在相關部門就人口急劇減少帶來的影響和對策等達成一致意見之前，調查結果很有可能不會被公開。” 如果中國人口下降到14億以下，將很快被世界第二大人口大國印度（約13.9億）超越。因為不可能通過短期處方阻止人口減少。中國1978年為防止人口迅速增加，實施了“一戶一子女”政策。但隨著出生率減少趨勢日益明顯，2016年開始實施“一戶兩孩”政策。雖然實施了二胎政策，但中國新生兒數量從2017年起連續三年減少。因此，中國專家中主張完全取消生育限制政策的呼聲越來越高。目前中國規定，對三名以上子女處以罰款。 研究中國人口問題的美國威斯康星大學研究員易富賢近日在接受香港媒體采訪時表示：“中國將根據此次人口調查結果調整人口相關政策。限制生育的《計劃生育法》將會從歷史中消失。”

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