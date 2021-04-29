韓半島在100年之後變為“熱半島”…夏季增加20天，冬季減少22天. April. 29, 2021 07:26. by 姜恩智記者 kej09@donga.com. 韓半島的夏天在100年後又延長了20天。過去韓半島最長的季節是冬天，但現在夏天代替冬天坐上了這個位置。 氣象廳28日發表了上述內容的《長期氣候變化趨勢》的分析結果。氣象廳比較了首爾、釜山、大邱、仁川、木浦、江陵等觀測100年以上氣溫的6處過去30年(1912~1940年)的平均氣溫和最近30年(1991~2020年)的平均氣溫。 最近，韓半島年平均氣溫比過去上升了1.6度。全球變暖現象明顯。年中季節的長度也是最近夏季最長，為118天，其次是春天(91天)、冬天(87天)、秋天(69天)。過去，冬季最長，為109天，其後依次為夏天(98天)、春天(85天)、秋天(73天)。夏天增加20天，冬天減少22天，順序發生了變化。 春夏開始的日期也分別提前了17天和11天。以前春天的開始是3月18日，但最近從同月1日開始。過去夏天也是從6月中旬開始的，但最近提前到了5月末。因此，今年首爾的櫻花上月24日開花，這是自開始觀測的1922年以來開花最早的。相反，秋冬的開始日期分別推遲了9天和5天。 隨著氣候變暖的持續，表示季節的24節氣也多少發生了變動。原來最冷的壹天—大寒(1月20日左右)最近30年平均氣溫為0.9度，比小寒(1月5日左右)的0.8度還要暖和。“小寒比大寒冷”的諺語成為了理所當然的事情。而在過去30年時間裏，大寒比小寒要更冷。氣象廳解釋說：“從100年以上的觀測資料來看，所有季節和節氣的氣溫都在上升。”

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