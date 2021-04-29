因當地居民反對，文在寅梁山私宅工程中斷. April. 29, 2021 07:27. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 文在寅總統離任後即將居住的慶南梁山私宅建設工程因附近居民的反對而暫時中斷。 據青瓦臺28日透露，本月初開工的慶南梁山市河北面智山裏平山村總統私宅工程於23日臨時中斷。這可能是因為工程一開始，河北面裏長團協議會等17個團體就掛出反對建立私宅的橫幅進行抗議。他們主張：“青瓦臺警衛處和梁山市沒有就交通、噪音等工程問題進行正常的協商。” 青瓦臺相關人士解釋說：“為了確認是否發生了工程引起的粉塵和噪音等給居民帶來不便的事情，暫時停止了工程，計劃在和居民進行溝通，檢查不便事項後再重啟工程。”但是對於私宅地皮變更的可能性，他斷然否認說：“現在還沒有討論。” 文在寅總統離任後的私宅已多次卷入爭議。因私宅內農地性質變更等原因，還受到了在野黨的集中攻擊。對此，文在寅上個月罕見地在社交媒體上發表文章批評說，“小裏小氣和過意不去”。

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