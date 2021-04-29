連續12年擔任皇家馬德裏隊管家的本澤馬：“拔火罐是我的力量源泉”. April. 29, 2021 07:27. by 兪載泳 elegant@donga.com. 皇家馬德裏隊(西班牙)的法國籍招牌前鋒卡裏姆•本澤馬(34歲)被國內球迷稱為“本總務”。因為克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(尤文圖斯隊)等眾多特級前鋒先後離開球隊，自2009年夏天轉會到皇家馬德裏隊後，本澤馬在12年的時間裏默默地堅守在最前沿位置，以拯救明星隊友的智能表現養活了所謂的球隊。 雖然因小傷休息了幾場比賽，但他從未長期缺席過比賽。雖然2月份也遭遇了內收肌傷病，但時隔3場比賽後重返賽場。現在他也堅持飲食管理，通過拔火罐緩解身體疲勞，維持頂級水平。因此，雖然不像裏奧內爾•梅西(FC巴塞羅那)和C羅那樣引人註目，但人們把本澤馬比作起到組織的可靠管家作用的總務，對他的存在感給予了高度評價。 在鼎盛時期曾逼近6000萬歐元(約805億韓元)的身價，目前已跌至2500萬歐元(約335億韓元)，但本澤馬依然以全天候前鋒的身份不斷攻入重要進球，本賽季他在西甲聯賽中已攻入21球，繼梅西(25球)之後，排在射手榜第2位。 在皇家馬德裏隊出戰553場比賽，攻入277球(142次助攻)的本澤馬在歐足聯冠軍聯賽(UCL)4強賽首回合比賽中攻入寶貴的扳平比分的壹球。28日，本澤馬在西班牙馬德裏舉行的2020~2021歐冠半決賽首回合主場比賽中，在切爾西隊的克裏斯蒂安•普利西奇先進壹球後攻入扳平比分的壹球，幫助球隊以1比1握手言和。 當天下雨，本澤馬在濕漉漉的球場上，利用門前冷靜的控球機會，在上半場第23分鐘用左腳射門擊中球門，6分鐘後他用頭部以身體為中心停球後，用絕妙的右腳淩空抽射破門。 這是本澤馬在歐冠聯賽中的第71粒入球。本澤馬繼C羅(134球)、梅西(120球)、羅伯特•萊萬多夫斯基(拜仁慕尼黑•73球)之後，與勞爾•岡薩雷斯(前皇家馬德裏隊)壹起在歐冠聯賽總進球排名中上升到了並列第4位，再次證明了他在“頂級比賽”上的強勢前鋒地位。 另外，當天先拔頭籌的普利西奇也書寫了美國男子足球的新歷史。作為美國球員，他首次在歐冠4強賽上攻入壹球。 從2015~2016賽季開始實現大賽三連冠後，連續兩個賽季在16強賽上被淘汰的皇家馬德裏隊將於5月6日在切爾西的主場英國倫敦斯坦福橋球場展開4強賽次回合比賽。

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