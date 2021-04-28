美國國防部：“對朝政策如果操之過急而失敗，韓日也將面臨危險……應慎重對待”. April. 28, 2021 07:24. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國防部發言人約翰·科比當地時間26日就拜登政府正在進行的對朝鮮政策審示表示：“這是嚴肅又嚴肅的安保問題，應該盡可能以最慎重的方式進行。”對於原計劃於本月中旬公布的新對朝政策被推遲，他表示：“如果操之過急而失敗，其結果不僅對美國人，而且對韓國、日本等盟國也會極其危險。” 在拜登政府上臺即來迎來100天（4月29日）之際，科比在國防部大樓接受了《東亞日報》的采訪。他在采訪中說，“（一旦對朝政策失敗）危險性非常大，因此任何人都不願在這個問題上操之過急”，暗示距離正式宣布還有一段時間。海軍將領出身的科比曾在奧巴馬政府擔任過國務院發言人，是具有處理外交和軍事兩方面問題罕見經驗的高級官員。 就拜登政府上臺後的外交安全政策，他表示，“所有人都很清楚，我們把優先順序放在印度洋地區”，把加強針對中國的國防戰略作為核心。國防部長奧斯汀就任後首次出訪海外選擇了日本和韓國，國防部裏中國工作組局長、也是長期擔任拜登總統幕僚的伊萊·拉特納被任命為負責亞太安全事務的助理國務卿等，都是證明這一點的代表性事例。他表示：“國防部中國工作組目前正在進行的中國政策審議將於6月份結束。今後如果相關領域的預算工作全面展開，我們可以更加集中精力參與這個地區的事務。” 科比還就拜登政府一直闡明的恢復同盟關系的問題斷言：“這不是空話。這顯然是奧斯汀目前重點關註的主要領域。”他還說：“正如所說，同盟幾乎是我們在國防部做的所有事情的基石。我們對同盟進行了很多投資，今後將切實確認這一點。”他還表示：“同盟和夥伴在該地區擁有我們所沒有的力量、知識和經驗，在特定領域比我們強。無視這一點是愚蠢、不負責任、輕率的行為。” 對於有關朝鮮的問題，他只是簡單地回答說，“這是安全事項”。他就公布對朝政策的時間表示：“從他們（朝鮮）為推進（核）計劃和力量而努力的方式來看，應該盡可能采取最慎重的方式。”意思是說，如果操之過急而失敗，將對美國、韓國、日本等盟國造成極度危險的結果。 他每天都與國務院、白宮國家安全委員會、衛生部、國土安全部等各部門負責人隨時通話或舉行會議。他說，“拜登政府重新找回了正常的秩序，有著更系統的政策決定過程”，強調部長、副部長等幾乎所有級別的官員都在進行緊密的協商。 當天，科比還詳細介紹了拜登政府發生變化的對國民溝通、媒體發布會的宗旨和目的。就拜登政府和幾乎不舉行新聞發布會的特朗普政府不同、定期舉行新聞發布會的理由，他答道：“因為，向美國人、同盟及夥伴國家宣傳美國的政策，是我們真摯的義務。” 他還表示：“新聞發布會還是向敵對國家發送訊息的機會。無論是成為恐怖分子還是俄羅斯、中國、朝鮮，他們都在關註我們的新聞發布會，關註我們在做些什麽。”記者問，“這是不是也是向朝鮮國務委員會委員長金正恩發送訊息”，他答道：“不針對特定人士。但也要留意，（包括金正恩在內）所有人都在聽。” 對於曾在國防部和國務院兩部門擔任發言人的經驗，他提到前總統約翰·F·肯尼迪的發言：“國防和外交是相輔相成的，缺少一個就會失敗。”他還表示：“雖然在這兩個領域都工作過，但有時候，在外交領先的時候，國防會後退一步，或者必須反過來。應該尋求兩者之間微妙的均衡。”

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