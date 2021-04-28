三星電子推出快兩倍傳輸速度的企業服務器用SSD…首次使用第6代V-NAND. April. 28, 2021 07:24. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子27日表示，推出了首次使用第6代V-NAND的企業服務器用固態硬盤(SSD•照片)。 該產品的特點是支持SAS(Serial Attached SCSI)-4標準。SAS是用於服務器或大型電腦儲存裝置的高速數據傳輸接口。SAS-4將支援比前作提高約2倍的22.5Gbps(每秒千兆位)的傳輸速度。 三星電子計劃，從800GB(千兆字節)到最大30.72TB(千兆字節)，根據顧客的需求，以多種容量推出該產品。同時支持SAS-3等之前標準的接口，提高了服務器運營的靈活性。 三星電子以去年為準，在企業型SSD市場上占據了36.5%的高占有率。去年下半年(7~12月)市場占有率更是超過了40%。據市場調查機構Omnia透露，到2025年為止，服務器用SSD市場規模將達到260億美元(約28.9萬億韓元)，年均增長率也將達到8.7%。 三星電子存儲器事業部商品企劃組組長朴光日(專務)表示：“三星電子在約10年的時間裏，從企業、政府、金融機關等企業服務器的顧客那裏得到了卓越的性能和信賴性認可”，“將在持續增長的市場中，以差別化的儲存解決方案與顧客進行合作。”

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