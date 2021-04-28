根據執政黨政治得失計算而朝令夕改的綜合房地產稅政策. April. 28, 2021 07:24. . 共同民主黨昨天召開房地產特別委員會第一次會議，但未能就核心焦點——綜合房地產稅的緩和問題確定立場。特別委員會表示將於5月份公布綜合房地產稅對策，但保留了相關討論。共同民主黨前一天26日表示：“暫時不會討論綜合房地產稅問題。”幾天來，政府反復表現出從緩和到中斷討論、再到保留等一再反復的姿態。不少人批評說，被親文（在寅）強硬派牽著鼻子走，只計算政治利益。 特別委員會表示，“都放開了進行討論”，並把放寬貸款限制規定、租賃經營者稅制等列為優先討論課題。共同民主黨政策委員會議長洪益杓當天在一檔廣播節目中表示：“即使在特別委員會上討論（綜合房地產稅），也在非常靠後的順序。”似乎是首先推遲綜合房地產稅的討論，試圖通過放寬平民貸款等部分對策來試探輿論的反應。 據悉，前一天26日，共同民主黨企劃財政委員長尹厚德要求將綜合房地產稅課稅對象減少到1%（約50萬人）。他還表示，如果綜合房地產稅征收對象超過100萬人，就無法在明年大選中在“富人增稅”框架鬥爭中獲勝。據悉，他甚至說要找到“技術性”的方法。共同民主黨議員金炳旭提出了擴大綜合房地產稅減免對象的法案。在執政黨內部，特委、常任委員會、個別議員的意見各不相同。 雖然在政黨內部可以出現多種聲音，但最近執政黨的混亂明顯是被親文（在寅）強硬派所左右。共同民主黨在再補選即將舉行之際，就房地產政策的失敗表示道歉，並承諾進行補充和修改。選舉失敗後，雖然緩解一戶一房者綜合房地產稅等轉變政策的氣流很強，但不知從何時起強硬論開始占上風。關於放寬綜合房地產稅的主張，也提及框架、技術等，成為選舉戰略的一部分。 放寬一住宅擁有者綜合房地產稅的宗旨，是照顧因房價暴漲而稅金負擔過重的退休者等一住宅實際需要者。使房價暴漲的當事者是現政府和執政黨。理應按常理以可以接受的水平來討論綜合房地產稅的調整，而不是作為黨內勢力結構或大選戰略來處理。如果房地產特別委員會只會搞做表面文章或做樣子的活動，將不可避免地受到民心的審判。

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