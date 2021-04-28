鳥兒是自由的嗎？. April. 28, 2021 07:24. . “我好像變成了自由的女人。像鳥壹樣沒有任何計劃，像鳥壹樣幸福，像鳥壹樣幹凈，長著翅膀。”在信中說這種話的人是25歲左右的女性。她想擺脫壹切，自由自在地生活。也想從人們和社會中解放出來，變得自由。對於年紀輕輕的她來說，這是完全可以說的。 收到那封信的45歲左右的男子這樣反問道。“鳥兒們築巢養家糊口，為它們的幸福負責。妳到那個程度了嗎？”在人類眼中，飛翔在蒼穹的鳥兒們也許只是自由地飛翔，鳥兒利用自由築巢、產卵孵化，讓幼崽出生，直到幼崽們自己飛起來為止盡心盡責地咬住食物餵養，而妳是否承擔過這樣的責任？否則，“像鳥壹樣自由”的說法多少有些不負責任。對世界沒有任何責任感，只是說“為了滿足現在的刺激”利用自由是不負責任的。他忠告說：“請仔細想壹想，這是為了什麽的自由。” 愛她的男人用溫柔的語調說服了她，她被溫柔底下的深沈思維說服了。正如他所說，人類不同於生活在二維世界的鳥類，是生活在“三維、四維、五維或更高層次”的存在。那麽，在消除他人的傷痛、痛苦和奴隸狀態方面，應該感受到更大的責任感。他壹直過著那樣的生活，此後也如此。他從賓夕法尼亞大學教授職位上年輕輕輕解任後，生活在農村，通過演講、執筆、有機農業等為社會弱者獻身。她和他結婚後，明白了自由的真正意義。男人去世後，和他壹起的生活通過感動的記錄保留了下來。女人的名字叫海倫•聶爾寧，男人的名字叫斯科特•聶爾寧。

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