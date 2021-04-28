執政黨就討論虛擬貨幣改變主意……“不會另設機構”. April. 28, 2021 07:25. by 朴敏宇記者、金炯民記者 minwoo@donga.com,kalssam35@donga.com. 共同民主黨就虛擬貨幣問題，從當初制定的“在黨內另設應對機構”的計劃上後退一步，決定從黨內政策委員會的層面進行處理。因為，如果舉行特別委員會等會議、發表不成熟的政策或發言，可能會進一步擾亂虛擬貨幣市場。 共同民主黨院內發言人韓俊鎬27日在院內對策會議結束後接受記者采訪時，就虛擬貨幣問題表示：“不會設立黨內特別機構，而是以政策委員會為中心進行（對策）研究。”該黨政策委員會議長洪益杓當天接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“如果操之過急地介入，可能會使市場陷入混亂。” 對20歲至39歲一代的選票比較敏感的共同民主黨主張，將比特幣等虛擬貨幣交易認定為合法投資行為，而不是非法投機行為。洪益杓在當天的會議上強調：“虛擬貨幣被用作新的投資手段，因此有必要對虛擬貨幣市場參與者提供政策性支援。對於非法傳銷、洗錢、私人金融等問題，有必要保護投資者。”共同民主黨部分人士認為，有關虛擬貨幣的討論應該在國會層面正式開始。 “國民力量”黨計劃在選出新院內代表的30日之後成立“虛擬貨幣相關黨工作組”。該黨政策委員會議長李鐘培當天在與《東亞日報》的通話中表示：“目前正在挑選適合的工作組成員等組建工作組的工作，將在企劃財政委員會、政務委員會等相關常任委員和黨外聘請專家。” 政府也開始制定虛擬貨幣投資者保護對策。金融委員會下屬的金融信息分析院正在討論制定《特定金融信息法》修訂案，以便如果虛擬貨幣交易所的大股東有犯罪經歷，就可以拒絕註冊經營。其宗旨是，加強目前以交易所代表或管理人員的犯罪經歷作為不合格理由明示的《特別金融法》規定的條件，確保交易所運營的透明性。 當天，代理國務總理兼經濟副總理洪楠基接受記者采訪時，就虛擬貨幣相關的政府管轄部門表示：“《特定金融信息法》是金融委員會管轄的法律。我覺得金融委員會是最為接近的部門，有必要盡快確定主管部門。”對於應該暫緩虛擬貨幣征稅的輿論，他明確表示：“將修訂稅法，從明年1月1日開始以其他收入來征稅，但是對於產生所得的部分，出於征稅的平衡性，將不得不征稅。”

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