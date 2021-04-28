韓國社會開始討論像小百合壹樣的“非婚單獨生育”問題. April. 28, 2021 07:25. by 李智允記者 asap@donga.com. 今後韓國社會將正式討論像電視人藤田小百合(41歲•女•照片)壹樣在不結婚的情況下生孩子的“非婚單獨生育”問題。 韓國女性家庭部27日發表《第四次健康家庭基本計劃》時表示，今年將討論非婚單獨生育的法律、倫理爭議點。具體來說將在上半年(1 ~ 6月)進行國民問卷調查。隨後，將舉行相關團體和專家參加的座談會，收集意見。 日本籍電視人小百合在沒有結婚的情況下，在日本接受了男性精子捐贈，於去年11月獨自生下了兒子。像這樣，非婚單獨生育利用了女性接受精子捐贈生育的“輔助生殖術”。這意味著政府將正式審視這種情況可能出現的問題。 上半年進行的問卷調查以了解國民對提供卵子或精子的行為和代孕生育等問題的認識的方式進行。女性家庭部計劃進行問卷調查，同時研究△精子捐獻者的法律地位 △因未婚單獨生育而出生的孩子的知情權等。 女性家庭部部長鄭令愛表示：“國內沒有禁止非婚者的輔助生殖術的法令”，“但是，沒有公共精子銀行，(非婚單獨生育)被排除在婦產科學會倫理指南施術對象之外等現實性的限制，因此有必要對此進行討論。”鄭部長補充說：“我們將努力使非婚生育等所有家庭都能得到政策支援。”根據去年女性家庭部的家庭多樣性國民認識調查結果，回答“不結婚生孩子也沒關系”的國民占全體的48.3%。

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