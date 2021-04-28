NYT：“尹汝貞給枯燥乏味的頒獎典禮送上了神的禮物”CNN：“尹汝貞搶盡風頭”. April. 28, 2021 07:25. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. “在極度枯燥乏味的頒獎典禮上，尹汝貞是神的恩寵(godsend)。” 26日(當地時間)，美國《紐約時報》(NYT)對首次獲得奧斯卡金像獎的韓國演員尹汝貞的獲獎感言做出了這樣的評價。《紐約時報》報道稱，“尹汝貞為頒獎典禮帶來了在電影《米納裏》中展示的喜劇能量(comic energy)。” 尹汝貞的魅力在海外媒體和觀看奧斯卡頒獎典禮的電影迷之間也成為話題。美國國內主要媒體和網絡紛紛評價稱，尹汝貞的演講是“頒獎典禮上的最佳演講”。 當天，美國有線電視新聞網(CNN)在主頁上刊登了編輯尹汝貞的獲獎感言主要內容的視頻，並報道說尹汝貞“搶盡風頭(steals the show)”。CNN報道稱，“在發表多少有些毫無頭緒的演講時，她還跟布拉德•皮特開玩笑，抓住了我們的心。”特別是聽到尹汝貞獲獎感言的阿曼達•塞弗裏德自言自語“太可愛了(So lovely)”的場面被捕捉到，對此CNN分析說：“不管老好萊塢意味著什麽，都讓塞弗裏德等年輕演員知道了(奧斯卡獎的)命脈。”分析認為，這是指如同傳統好萊塢電影象征的奧斯卡頒獎典禮動搖了年輕演員的心。 《華盛頓郵報》寫道，“當晚發表最佳演講的獲獎者是尹汝貞。”《華盛頓郵報》報道說：“她在當晚說的話中最有才華的部分，是惡作劇狎弄壹直讀錯她的名字的人。” 海外社交網絡服務(SNS)也對尹汝貞的演講好評如潮。壹位推特用戶提議說：“尹汝貞應該憑借獲獎感言，再次獲得奧斯卡獎。”另壹名網民還上傳了“誰會阻止嘲笑布拉德•皮特的尹汝貞呢？”對於尹汝貞在記者會上發表的言論，網民們表示“這是夢幻般的哲學”“擁有有趣想法的演員”等。

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