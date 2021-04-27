因AZ不安，警察預約不積極…金昌龍：“接種疫苗是社會責任”. April. 27, 2021 07:19. by 權基範 kaki@donga.com. 警察、海洋警察、消防等社會必需人力接種新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗26日開始，但占據對象多數的警察的接種預約率相對較低。 據新冠肺炎預防接種應對推進團透露，作為接種對象的社會必需人力有17.6347萬人。其中約占69%的12.097萬名是警察。但是警察中有近壹半沒有預約接種。這比社會必需人力全體預約者比率57.9%(10.2475萬名)要好。不過，由於預約時間截止到29日，預約率有可能進壹步上升。 也有意見稱，警方的預約率低下反映了人們對阿斯利康(AZ)疫苗的不安感。壹名壹線警察說：“雖然預約了，但家人擔心會出現副作用，所以正在考慮要不要接種。”部分人指出，“向上級報告，掌握預約與否等，強烈勸導接種。” 警察廳廳長金昌龍於26日上午10時45分，與外事局長金男炫等人壹起在首爾鐘路區保健所接受了疫苗接種。金廳長表示：“優先接種疫苗是對警方的關懷，也是社會責任”，“希望警方能夠積極參與。”

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