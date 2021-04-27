奧斯卡最佳女配角尹汝貞：“兒子，這是媽媽努力工作的結果”. April. 27, 2021 07:19. by 金哉希 jetti@donga.com. 非常迫切。要維持生計。咬緊牙關為兩個兒子工作。為了不給某人添麻煩，為了追求完美，為了喜歡的人狠狠地淬練自己。 在挑戰、忍受痛苦、有時扭曲的視線中，有著55年演藝生涯的尹汝貞(74歲)終於在作為演員最光榮的場合向深愛的兩個兒子表達了感謝之情。她說，“感謝兒子們慫恿我出來工作，媽媽努力工作拿到了獎！”作為首位拿到奧斯卡金像獎的韓國演員，她的臉上露出了燦爛的笑容。 尹汝貞1966年出道，出演了90多部電視劇、33部電影，在韓國已經成為了不可替代的演員，現在她已經超越韓國站到了世界舞臺的中心。雖然自稱是“生計型演員”，但別人稱她為“大場面演員”。25日(當地時間)，在美國洛杉磯聯合車站的杜比劇院舉行的第93屆奧斯卡頒獎典禮上，她憑借自己的好萊塢處女作《米納裏》獲得了最佳女配角獎。去年奉俊昊導演的《寄生蟲》獲得了奧斯卡最佳影片獎、最佳導演獎、最佳劇本獎、最佳國際電影獎等4個獎項，但未能斬獲最佳演員獎(男女主、男女配)。在亞裔演員中，尹汝貞也是繼1957年以《櫻花戀》獲得最佳女配角獎的梅木三吉(原名梅木美代誌•日本)之後，成為第二位獲得該獎項的亞洲演員。 此次獲獎是繼梅木三吉之後時隔64年再次打破亞洲演員很難獲獎的奧斯卡金像獎的壁壘，意義非凡。在以白人為中心獲獎的，有著“白人盛宴”、“白人優越主義”等汙名的奧斯卡頒獎典禮上，她成為第二位獲得最佳演員獎的亞洲演員，創造了新的歷史。 尹汝貞在著名演員布拉德•皮特(頒獎嘉賓)的介紹下登上舞臺，當天她以幽默和壹語擊中要害的獲獎感言讓觀眾席沸騰起來。尹汝貞對布拉德•皮特說：“終於見到您了，非常高興。我們在塔爾薩拍電影的時候，您在哪裏？”，妙語連珠，讓觀眾席笑成了壹片。布拉德•皮特還是《米納裏》的制作公司“B計劃”的代表。

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