軍隊供餐不合格引發爭議，這真的是2021年發生在韓國的事情？. April. 27, 2021 07:19. . 最近接連有人爆料稱，對結束休假歸隊後為預防新冠疫情而隔離一段時間的士兵提供了不合格的飲食，有關“軍隊供餐不合格”的爭議正在擴散。國防部長徐旭親自前往供餐現場，國防部著手進行現場檢查等，事後一副慌張的樣子。2021年在大韓民國軍隊發生供餐爭議，這本身就是荒唐的事情。在新冠疫情的非常狀況下，應該明確追究軍隊指揮部和一線指揮官對隔離士兵的待遇疏於管理的責任。 從士兵們親自拍照告發的供餐情況來看，連一餐四菜的基本方針都不遵守的事例比比皆是。在一名隔離士兵的照片中，只有白米飯外加若幹小菜，盛湯的地方空空如也。另一起舉報中還出現了白色泡沫飯盒裏米飯外加一勺子蔬菜、兩塊方蘿蔔的照片。在社交媒體上甚至出現了競爭“哪支部隊的食物更不健康”的情況。但是，軍方卻認為這是一線部隊情況不同而發生的小問題，疏忽了對實際情況的檢查。 在國防預算52萬億韓元的時代，與保衛國家的士兵們的士氣息息相關的“飯菜”出現爭議，不能不說是讓人難堪的事情。今年，每名將士一天的夥食費為8790韓元，每頓飯的單價為2930韓元。據說，即使考慮到人工費，也是低於中學生夥食單價的水平。借此機會，有必要仔細研究餐費是否合理。另外，還應該檢查在給定的預算中，供餐的量和質是否得到了有效管理。 此外，共同民主黨最近為提高20多歲男性的支持率而絞盡腦汁。繼主張復活軍隊加分等之後，金炳基議員昨天又表示將發起將軍隊服役者作為國家有功者予以禮遇的法律制定案，並主張“去軍隊就是去當官”。在到處提出還沒有達成一致意見的不成熟的方案之前，首先要認真考慮正在服役的士兵是否能吃上像樣的飯。

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