騎兵大尉的匹夫之勇. April. 27, 2021 07:21. . 1854年10月，俄羅斯軍隊向克裏米亞半島的巴拉克拉巴港口進軍。俄羅斯軍隊的對手是英國、法國、奧斯曼聯軍。考慮到俄軍的攻擊，守衛方利用駛入港口的道路地形，在4個堡壘設置了炮臺。 俄軍首先攻擊了4個碉堡，炮彈剛剛落下，奧斯曼軍隊立即逃走。由於堡壘之間的支援不到位，4個碉堡沒能發揮應有的力量，很快就悲慘地淪陷。二線的蘇格蘭部隊很好地阻擋了來勢兇猛的俄軍騎兵的沖鋒。乘著這個勝勢，英國重騎兵隊沖了上去。數量更多的俄羅斯騎兵試圖從兩側包圍英國騎兵。英國騎兵毫不畏懼地沖了上去，橫穿突破了俄羅斯騎兵的中部。隨後，剩下的英國騎兵向俄軍發起了沖鋒。士氣受挫的俄羅斯騎兵最終逃走了。 雖然騎兵逃跑了，但是俄羅斯主力和炮兵、預備騎兵形成了堅固的隊伍。這時，英軍第15輕騎兵向俄主力部隊發起進攻。俄羅斯炮兵同時進行射擊，騎兵隊被鎖在側面和正面的十字炮火中。硝煙還未消失，英軍輕騎兵就已就屍橫遍地。 英軍輕騎兵的魯莽出擊有很多問題，包括來命令、傳達命令的方式有誤等。這裏不得不提的是主張正面沖鋒的令人吃驚的諾蘭大尉的匹夫之勇。他是最出色的騎兵專家，曾寫過有關訓練法和戰術的著作。 但他過於相信騎兵的能力和自己的戰術。平時這種自信和勇氣顯得魅力四射，充滿奉獻精神。但在實戰中，戰鬥一開始他就成了炮彈的犧牲品，將戰友和部下逼上了絕路。在戰爭中，沒有什麽比錯誤的勇氣和信念更為可怕。

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