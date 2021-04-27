“多做少說”的拜登，就任一百天拿到合格分數. April. 27, 2021 07:21. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統拜登將於29日迎來就任一百天。大部分評價認為，由於在新冠疫苗接種、氣候變化應對等方面取得了成果，執政初期的國政運營暫時得到了合格分數。美聯社將拜登的第100天評價為“多做少說”（More action, less talk）。據哥倫比亞廣播公司（CBS）和“YouGov”民意調查結果顯示，62%的美國人用“有總統樣兒（presidential）”來形容他。 拜登在總統候選人時期提出的61個選舉承諾中，義務性戴口罩、重返世界衛生組織、重返《巴黎氣候變化協定》、舉行氣候首腦會談、推進新冠經濟扶持案等有24個承諾得到了執行。 特別是不少輿論對防疫成果好評如潮。當初他表示，“就任100天內將完成1億次新冠疫苗接種”，但僅用58天就完成了這一目標。截至4月21日，美國已經完成2億次接種。據美國疾病控制與預防中心稱，53.6%的18歲以上成年人已接種過一次以上疫苗。36.5%的人已完成兩次接種。由於已經確保了足夠多的疫苗，保健當局為了提高預防效果，正在推進第三次接種（buster shot）。就任時高達4380人的單日新冠死亡人數也跌至700多人。 作為美國歷史上年齡最大的79歲總統，拜登冷靜和穩定的態度也受到了好評。據哥倫比亞廣播公司25日報道，除了“有總統樣兒”以外，他還被評為“有能力”、“集中精神”、“有知識”等。這意味著，他與反對派、主流媒體等在每件事情上都發生沖突、行動不可預測的前總統特朗普形成了鮮明的對比。 前路也漫漫。目前，圍繞種族歧視、移民、槍支限制等問題出現極端對立的社會分裂局面、陸續出臺大規模扶持方案帶來的財政赤字增加和增稅爭議、同中國之間的霸權競爭等不容忽視的課題還有很多。特別是，拜登政府上臺後，為了緩和移民政策，對聚集到南邊國境地帶的拉美非法移民者，很難采取應對措施。在美國廣播公司（ABC）的調查中，回答“移民問題應對得當”的人僅占37%。這比“新冠疫情應對”（64%）、“新冠經濟扶持政策”（65%）等要低。另外，他在擴大財政赤字的情況下，還預告了2萬億美元基礎設施投資法案、1萬億美元家庭計劃法案等大規模追加扶持政策。關於財源，他表示將上調法人稅率來籌集。但由於在野黨共和黨強烈反對，預計會遇到困難。

한국어