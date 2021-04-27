杜蘭特復出助球隊戰勝強敵太陽隊，籃網隊穩坐東部頭把交椅. April. 27, 2021 07:21. by 兪載泳 elegant@donga.com. 美國職業籃球(NBA)東部聯盟領頭羊布魯克林籃網隊在傷愈復出的凱文•杜蘭特的活躍表現下，力克西部聯盟第2名菲尼克斯太陽隊，拉開了與東部第2名(費城76人)之間的差距。 26日，在美國布魯克林巴克萊中心舉行的常規賽主場比賽中，布魯克林籃網隊由特級球星杜蘭特(33分，6個籃板，4次助攻)和凱裏•歐文(34分，6個籃板，12次助攻)控制球場，以128比119戰勝了菲尼克斯太陽隊。本場比賽之後籃網隊以41勝20負的戰績領先排在第2位的76人隊(39勝21負)1.5個勝場。西部排名第二的太陽隊則以42勝18負的戰績落後西部聯盟領頭羊猶他爵士(44勝16負)2個勝場。 本賽季籃網隊的杜蘭特、歐文、詹姆斯•哈登等NBA代表得分機器“三巨頭”構築了夢幻攻擊線，但由於受傷等原因，3人壹起打的比賽並不多。歐文只參加了45場比賽，杜蘭特也因大腿受傷等原因只參加了25場比賽。從休斯敦火箭隊轉會過來的哈登也只在籃網隊打了34場比賽，最近因傷缺陣。盡管如此，籃網隊之所以能夠不斷取得勝利，是因為“三巨頭”身後的助力很大。在這裏喬•哈裏斯、傑夫•格林、布萊克•格裏芬分別在3號位(小前鋒)、4號位(大前鋒)、5號位(中鋒)等位置上，充分發揮了填補三巨頭身後的空缺的作用。 “三分神射手”哈裏斯場均上場30多分鐘，能貢獻14.4分和3.6個籃板球，場均命中3.1個3分球，命中率(48.2%)很高，每當關鍵時刻他都會站出來拯救球隊。而場均砍下10.4分和3.7個籃板球的格林，在歐文和杜蘭特集中依靠1對1個人技術的進攻時，在掩護等全隊配合方面表現出了較高的貢獻度。格裏芬也以場均11.0分和4.9個籃板球的不錯表現發揮著綠葉作用。

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