韓美首腦會談首要議題：“疫苗>韓日懸案>經濟”. April. 27, 2021 07:21. by 郭道英 now@donga.com. 一項調查結果顯示，針對下個月舉行的韓美首腦會談，國民最期待的是確保新冠疫苗。七成國民認為總統應親自和美國企業討論疫苗供應問題。 據全國經濟人聯合會26日消息，以全國1004名成年男女為對象，就“國民對韓美首腦會談寄予期待”的看法進行了調查，結果顯示，此次訪美期間除舉行首腦會談以外，總統首先應該做的事情是“為疫苗供應直接與美國民間企業溝通”，比例達到71.7%。 此外，就韓美首腦會談中韓國應該獲得的最主要成果，按比例從多到少分別是：“疫苗互換協議”（31.2%）、“韓日懸案”（21.1%）、“經濟”（18.6%）、“對朝焦點問題”（14.8%）、“加強同盟”（14.2%）。 據調查，就韓國的對外戰略問題，多數國民認為應積極參與到美國在本地區的領導力中。回答“應該和日本、澳大利亞一起積極參與美國在本地區的領導力行動”的比率為44.3%，居首位。37.7%的人回答“考慮到美中關系均衡，應維持戰略模糊性”，9.9%的人回答“與美國保持適當距離並擴大親中國的定位”。 就韓美之間的經濟問題中應該優先考慮哪些方面，很多人指出，在美中矛盾的情況下，應該考慮韓國的經濟實際利益。41.7%的應答者認為“利用因中美矛盾而產生的重新討論半導體、電池等美國核心零部件供應鏈的機會，確保經濟的實際利益”，居首位。此外，“共享民主價值的技術發達國家之間建立第五代（5克）移動通信尖端技術同盟”（26.3%）、“廢除特普的貿易限制措施及恢復韓國企業損失”（16.3%）、“根據拜登加強印度太平洋基礎設施政策確保韓國企業的機會”（15.7%）等。

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