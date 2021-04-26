三星物產投入7520億韓元在美國建設太陽能發電站. April. 26, 2021 07:18. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 三星物產將在美國得克薩斯州建設700MW(兆瓦)級規模的太陽能發電站。有分析認為，韓國企業配合了美國拜登政府的環保政策。 據三星物產和路透社25日報道，三星物產通過美國國內子公司“三星太陽能”，正在推進以在得克薩斯州米拉姆郡3個區域建設太陽能發電站為主要內容的“本米拉姆項目”。發電站開工時間預計為明年6月左右，投入商業運營預計為2023年末。 據業界推測，項目的總規模高達6.73億美元(約7520億韓元)。三星物產相關人士表示：“目前處於確保項目用地、準備批準和許可的事業初期階段”，“不僅是事業規模，三星物產是否負責施工等問題也還沒有確定。” 太陽能發電站用地距離三星電子1996年建成的海外第壹家半導體工廠奧斯汀工廠只有2小時的車程。對此，有預測稱，發電站生產的電力可能會供應給三星電子的奧斯汀半導體工廠。但是三星物產方面明確表示：“此次項目與三星電子無關。”

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