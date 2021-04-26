聽我說話的人. April. 26, 2021 07:18. . “傾聽可以治愈（疾病）……共同體是傾聽的群體。”——韓炳哲《驅逐他人》 2018年1月，英國任命了世界上第一位負責孤獨問題的部長。統計顯示，英國人中有900萬人飽受孤獨的折磨，這種孤獨就像一天抽15支煙一樣有害於健康。同年，韓國也出現了有關孤獨的輿論調查。在韓國調查公司實施的此次調查中，令人驚異的是，有26%的人聲稱經常感到孤獨稱：“幾乎總是或經常感到孤獨”。 什麽是孤獨？哈娜•阿倫特說：“處於失去自我的狀態，不知道我是誰的狀態，沒有同伴能告訴我我是誰的狀態。”雖然分析很明確，但我個人覺得沒有完全解釋這個時代我們所感受到的孤獨的本質。看到韓炳哲的文章，我想到：“我們這個時代的孤獨，也許是因為沒有人聽我的話而產生的吧？” 在個人化的世界裏，痛苦全部被私有化。特別是在能力主義支配的各自逃生的世界裏，痛苦完全由個人承擔。“我的人生由我負責”的倫理觀念刻骨銘心，我們將他人趕出我自己的世界。活得比任何時代都忙碌的我們，沒有閑暇去傾聽他人的意見。這種世界上最好的他人的美德就是不向我訴苦。 無法訴說的痛苦積累起來就會變成孤獨。困在每個人嘴裏的痛苦的語言讓我們生病。是因為這樣嗎？在當今世界上，能傾聽我說話的存在本身就是一種幸運。只要有聽我說話的人，我們就能治愈。是的。如果說共同分擔痛苦是共同體，那麽就像韓炳哲所說的，“共同體是傾聽的集體”。

한국어