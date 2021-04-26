在戰爭中活著，美國士兵拍攝的“6•25日常”. April. 26, 2021 07:19. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 展示美國陸軍士兵拍攝的6•25戰爭當時韓國日常生活照片的企劃圖片展將於本月29日至7月18日在首爾龍山戰爭紀念館舉行。 在題為《1952，非常普通的日子(1952，Quite Ordinary Days)》的展示會上公開的120多張照片中，如實地記錄了作為陸軍攝影兵參戰的保羅•古爾德•施萊辛格(2009年去世)在戰爭中拍下的韓國人的日常生活。從拍攝拿著鮮花羞澀微笑的小女孩和過河的淘氣鬼孩子們的照片中，很難看到戰爭的殘酷和恐怖。 展示場在把1952年形象化的結構物上按照“即使那樣也活著”、“可以壹起受苦”、“平凡但燦爛”等各自的主題，用工作、遊戲、肉、表情等來區分日常的照片填滿。戰爭紀念館方面解釋說，這是從2011年6月得到捐贈的1000多件和施萊辛格的女兒蓋爾•佩爾基追加捐贈的300多件中挑選出來的。 戰爭紀念館相關人士表示：“希望通過戰爭期間恢復平凡生活的當時的面貌，向今天正在經歷另壹場名為新型冠狀病毒的戰爭的國民傳達安慰和希望的信息。” 在此次活動中，還將展示包含施萊辛格和妻子金明淑(1993年去世)深情故事的橡皮圖章。1953年春天，施萊辛格在大邱美軍部隊的同壹間辦公室與擔任打字員的金某(當時19歲)相識，並培養了感情，但停戰後他踏上了回國之路。對此，金某為了讓施萊辛格能夠寫信，將自己的地址用漢字刻上了橡皮圖章，之後兩人在異國他鄉繼續相愛，並於1956年在美國結婚，婚後兩人育有壹男壹女，家庭關系十分和睦。施萊辛格在妻子去世後還留下了以“離開妳的國家，壹生陪伴我，向這樣的妳表示感謝和尊重”為宗旨的長篇文章。

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