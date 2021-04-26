朴世莉確診感染新冠肺炎…“我會健康回歸的”. April. 26, 2021 07:18. by 金正勛記者•林熙允記者 hun@donga.com,imi@donga.com. “女子高爾夫英雄”朴世莉(44歲•照片)被確診感染上新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)。這是韓國國內著名高爾夫明星首次確診感染新冠肺炎。 據防疫當局和高爾夫界透露，朴世莉24日被確診感染新冠病毒。21日，在高爾夫選手退役後，最近正在積極進行廣播活動的朴世莉在自己正在NAVER NOW頻道進行的脫口秀《Serizabeth》中與音樂劇演員孫俊浩壹起進行了拍攝。孫俊浩23日被確診感染上新冠病毒肺炎後，同壹天進行密切接觸的朴世莉也接受了新冠病毒檢查，結果24日她也確診感染新冠肺炎。 朴世莉中斷了所有活動日程，進入了自我隔離階段。朴世莉主持的《Serizabeth》也將暫時中斷。她目前還出演E頻道綜藝節目《玩的姐姐》和YouTube等。28日在全南靈巖開幕的韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽本賽季首場大滿貫賽事KLPGA錦標賽電視解說計劃也被取消。朴世莉表示：“根據防疫當局的方針，將進入隔離狀態，動線重疊或有過接觸的相關人士等正在立即進行檢查。讓大家擔心了，敬請諒解，我會以健康的面貌回來的。” 隨著朴世利和孫俊浩等確診感染新冠肺炎，演出、電視界也進入了緊急狀態。和孫俊浩壹起出演音樂劇《Dracula》並作為《Serizabeth》嘉賓壹起參與的演員兼歌手金俊秀24日被判定為陰性。金俊秀表示，進入自我隔離階段，到下月5日中午為止將中斷拍攝日程。壹起出演音樂劇《Dracula》的申成祿也被診斷為陰性，進入了自我隔離階段。

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