“新義州火車站拆除遮布……”朝中邊境有解除封鎖跡象. April. 26, 2021 07:18. by 權五赫 hyuk@donga.com. 據悉，朝鮮與中國的貿易最快將於本月末恢復。在這種情況下，在朝鮮新義州車站正在陸續發現拆除列車遮布等解除朝中邊境封鎖的跡象。 據“美國之音”廣播電臺24日透露，衛星照片分析結果顯示，去年10月設置在朝鮮新義州車站一帶的列車遮擋幕於3月31日突然被拆除。民間衛星照片企業Maxar科技在3月16日發行的衛星照片中，確認了設置在新義州車站的約400米長的隧道形狀遮布。但在本月照片中，該遮布已經消失。據推測，遮布是為了保護長期放置的列車不受雪、雨等影響而設置的。 據悉，與朝鮮新義州相對的朝中貿易據點城市——中國遼寧省丹東市和附近的朝中接壤地區即將發往朝鮮的大規模物資正在等待中。在丹東市火車站，有人看到停靠著一輛寫有平壤郊區地名“西浦”、裝有物資的貨物列車。 通過船舶進行的朝中貿易已於3月重啟。據中國海關總署統計，朝鮮3月從中國進口了化肥等價值1297萬美元的物資。熟悉朝中關系的消息人士25日表示：“3月從中國進入朝鮮的大部分物資都是通過船只運進的。”據悉，最快從27日開始，裝載援朝化肥的列車將開往新義州。

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