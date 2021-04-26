“東京奧運會參賽選手，如果離開宿舍和賽場，將被驅逐出境”. April. 26, 2021 07:19. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 據《讀賣新聞》25日報道，參加7月東京奧運會的選手和教練員等指導者在比賽期間必須每天接受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)診斷檢查，並只能往返於宿舍、體育場和訓練場之間。如果違反該規定，即使是在大會期間也會被驅逐出境。 該報對日本政府有關奧運的新冠病毒防疫對策做出了上述報道，並報道說，日本政府、大會組委會、東京都、國際奧委會(IOC)、國際殘疾人奧林匹克委員會(IPC)最快將於28日在線上舉行五方會議，並予以確定。據《讀賣新聞》報道，參賽選手以從本國出發的時間為準，在96小時(4天)內接受2次新冠病毒檢查，且必須全部為陰性，進入日本後也要在機場再次接受檢查。此後，在奧運會期間每天都要接受診斷檢查。作為遵守這壹規定的條件，入境日本後將免去14天的隔離。 選手們可以從入境第壹天開始訓練，但能去的地方只有宿舍、訓練場、賽場。出行時要提交記錄目的地和交通手段的活動計劃書和遵守相關防疫對策。日本政府計劃，如果做出違反活動計劃書的行為，將取消14天的隔離豁免，並采取剝奪參賽資格等措施。《讀賣新聞》報道說，這意味著選手將立馬被驅逐出日本。 采訪團等大賽相關人士雖然與選手們通過同樣的程序進入日本，但入境後的診斷檢查預計將在4日或7日進行壹次。

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