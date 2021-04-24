“化石燃料結束了！”19歲環保少女批評40個國家元首. April. 24, 2021 07:11. by 李恩澤記者、紐約=常駐記者 柳在東 nabi@donga.com、jarret@donga.com. 當地時間22日在美國總統拜登等世界40個國家首腦出席的視頻氣候峰會上，主張“化石燃料時代已經結束”並敦促各國制定對策的墨西哥環境運動家西耶·巴斯蒂達（19歲）備受關註。她是瑞典環境運動家格雷塔·通貝裏（18歲）所屬的國際青少年環境團體“為了未來的星期五”的領導人。通貝裏以在2019年聯合國氣候行動峰會上的演講成為了知名人士，因此有分析認為巴斯蒂達也很可能會步其後轍。 當天，在美國國務卿安東尼·布林肯的介紹下上臺的巴斯蒂達敦促主要國家首腦“盡快出臺有關氣候變化和不平等的對策”，並主張，“氣候正義就是社會正義”。她敦促稱：“世界各國領導人有必要接受化石燃料時代已經結束的事實。你們相信能回避到什麽時候？要立即轉換成新再生能源，停止化石燃料補貼和（用於石油供應的）管道等基礎設施的建設。”她還強調，到2030年，要讓溫室氣體排放量也變為“零”。 巴斯蒂達指出，富裕國家應該接納因氣候變化引起的缺糧和缺水而被離開家園的“氣候移民”。她表示，現在的經濟、政治體制也是以第三世界發展中國家和有色人種的犧牲而存在的，“應該解決島國、極地、非洲、亞馬遜等因氣候變化而受苦的國家和部族的不平等問題”。她表示，盡管一些人可以批評自己不現實、不合理，但不試圖以大膽的解決對策來打破現狀的領導人才是不現實、不合理的。 巴斯蒂達2002年出生於墨西哥中部，父親是阿茲泰克原居民，母親是智利人和歐洲人的後裔。父母也是環境運動家。13歲時因嚴重的幹旱和家人一起移居到美國紐約，並展開了多種環境運動。2019年她上高中時，敦促社會各界制定應對氣候變化的對策，並以拒絕與同學上課的“氣候罷工”，被認為是紐約第一次主要氣候罷工。去年她考入了名牌大學賓夕法尼亞大學。 通貝裏22日也以視頻方式出席在美國眾議院會議，並敦促制訂對策稱：“像各位這樣的有權人，認為能無視氣候危機多久？請記住，現在還有時間做正確的事情並保存遺產。我們年輕人會把各位記錄在歷史書上。”

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