持久的疫苗荒，沒有美國的幫助將難以解決. April. 24, 2021 07:11. . 美國總統拜登21日表示：“雖然現在還沒有余力（向海外）提供新冠疫苗，但期待（今後）能提供。”美國國務院表示，與參加旨在牽制中國的安全合作體系“四國聯盟”（美國、日本、澳大利亞、印度四方磋商機制）的國家討論了疫苗合作，暗示疫苗和安全問題有關聯。韓國外交部表示：“即使不參與‘四國聯盟’，也能夠開展疫苗合作。”但有預測認為，同美國之間的疫苗合作可能會面臨困難。 隨著從去年底開始世界各國的疫苗接種結果被公開，大量疫苗訂單湧向美國輝瑞公司和莫德納公司。因為其安全性和效率性都被確認是最優秀的，所以現在即使出高價也難以買到。特別是，新冠病毒很有可能像流感一樣每年都流行，應對變異病毒能力出眾的這兩種疫苗的偏好現象可能會進一步加深。 但是，韓國政府簽訂的1300萬人份的輝瑞疫苗中，已進入韓國的數量僅為87.5萬人份。2000萬份莫德納疫苗的引進時間也推遲到了下半年。隨著美國和歐盟追加購買明年和後年使用的劑量，韓國動作較晚的的疫苗確保變得越來越困難。替代疫苗也不妥貼。英國阿斯利康疫苗因出現血栓副作用，存在不能對30歲以下人士接種的缺限。將於下半年進入韓國的美國諾瓦疫苗，目前為止還沒有國家批準使用。雖說考慮引進俄羅斯疫苗，但得到歐洲藥品管理局的批準還需要時間。 結論而言，現實是，如果沒有掌握疫苗生產和流通的美國的幫助，難以穩定地供應疫苗。面臨新冠危機，由美國開發疫苗，日本和澳大利亞負責財政支援，印度負責大量生產，“四國聯盟”正在逐漸鞏固成為疫苗磋商機制。如果繼續像現在這樣堅持中美“騎墻外交”，很有可能會被排除在“疫苗同盟”之外，陷入頑癥般地疫苗供給難困境。韓國政府在同美國進行的疫苗互換談判中處於守勢後，立即聲稱“用半導體或汽車電池交換”等，期待發揮企業的作用，但疫苗供求的責任在政府身上。政府要動員所有力量，最晚要在下個月舉行的韓美首腦會談上取得看得見的成果。

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