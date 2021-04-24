蘇珊·索爾提：“擔心對朝傳單活動家受到處罰……這種局面是文在寅總統的責任”. April. 24, 2021 07:11. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 每到4月中後期，韓國首爾和美國華盛頓的“脫北者”團體和朝鮮人權運動家就會忙碌起來。因為召開以朝鮮人權為主題的各種研討會和活動的“朝鮮自由周”即將開始。這一活動始於2004，迄今已舉辦18年，今年從24日起將以“開放！朝鮮”為主題舉行一個星期。這是公開表示把人權問題作為外交政策核心問題的美國拜登政府上臺以來首次舉辦。因為新冠疫情，連接韓美兩國專家、人權運動家和“脫北者”的研討會和會議繼去年之後今年也以視頻方式舉行。 主導這一活動的“朝鮮自由聯合”代表蘇珊·索爾提（照片）當地時間22日接受本報電話采訪時表示：“在今年活動即將舉行之際，真的很興奮。拜登政府期待朝鮮人權乃至有關朝鮮人權的活動狀況也會好轉，在這種環境下，將更加努力尋找幫助朝鮮居民的方法。” 索爾提表示，“一直參與對朝傳單散發活動的我的朋友和人權團體人士令人擔憂”，擔心他們可能會受到《禁止對朝鮮傳單法》的處罰。她表示：“雖然（韓國政府）事後表示在第三國的活動是例外，但第三國到底指的是什麽呢？中國和俄羅斯已經是進行朝鮮人權活動的危險地方”“事態發展到這種地步，文在寅總統負有責任。” 對於向朝鮮散發傳單的效果，索爾提解釋道：“在邊境地區有很多‘脫北’事例，特別是邊境地區的執勤軍人接連越境來到了韓國，這意味著他們認識到現實，傳單對於決定‘脫北’具有一定的效果。”她說：“朝鮮政權如此頑強地阻止對朝傳單也是因為這個原因。”就目前朝鮮內部狀況，她強調：“朝鮮很有可能像金正恩也警告的那樣發生大規模饑荒。太令人擔心和難過了。在能夠正常監督的條件下，糧食和疫苗供給等人道主義援助應該盡快實現。” 索爾提上周作為證人出席了美國國會下屬“湯姆·蘭托斯人權委員會”舉行的《禁止對朝傳單法》聽證會。她手拿裝有大米的塑料瓶和裝有韓國電視劇的USB存儲器、傳單等說：“這不是威脅，金正恩才是威脅。”

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