戰勝心理創傷的人們的秘訣是？. April. 24, 2021 07:11. by 金哉希 jetti@donga.com. 作者在3歲時從下行的自動扶梯最高處第壹次感到恐懼。他只是把壹只腳放在臺階上，卻擔心自己會突然掉下去，陷入了恐慌之中。之後，他把壹只腳放在扶梯上，另壹只腳擱在地上，身體變得僵硬，最終滾到了下面。在自動扶梯上的恐懼感在其他場所和時間也重現。之後接連發生的交通事故還留下了駕駛創傷。輪胎失去抓地力的剎那感覺讓他重新回憶起了事故當時的痛苦。 這本書生動地展現了作為紀實文學作家的作者正面對抗自己的心理創傷(心理陰影)並克服痛苦的樣子。在此過程中，作者詳細分析了恐懼對我們的身體和心靈產生的影響。 他對抗日常恐懼的契機是母親的去世。從小就懷著擔心失去母親的茫然恐懼生活的他在旅行途中看到因腦溢血而死亡的母親後，受到了很大的沖擊。這時，他明白了外婆的突然去世給母親的人生留下了無法磨滅的傷痕，這給自己也帶來了恐懼感。之後他開始探索恐懼的根源。 為了擺脫失去母親的悲傷，作者通過神經科學、醫學、心理學、文學等研究分析了多種恐懼的實質。書中指出了從公元前400年左右希波克拉底認為恐懼癥的原因是黑膽汁質開始，中世紀、近代等各時代是如何看待恐怖和害怕的根源的。 在探索恐懼的根源上更進壹步，征服恐懼的挑戰也很有趣。小時候在自動扶梯發生墜落事故後，為了戰勝跟隨他的恐高癥，他挑戰跳傘和攀巖。為了克服交通事故帶來的心理創傷，他積極進行醫學治療。學習抱著恐懼生活的方法的真實經驗，會給所有心懷恐懼的人帶來不少安慰。

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