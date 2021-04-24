本月流向中國的匯款激增950%，“泡菜溢價外匯交易盛行”. April. 24, 2021 07:11. by 申智煥記者 jhshin93@donga.com. 金融委員長殷成洙對虛擬貨幣市場進行口頭警告後，國內市場的虛擬貨幣價格比國際行情下跌得更多，因此“泡菜溢價”(Kimchi Premium•國內虛擬貨幣以高於海外的價格交易的現象)也有所減少。 據虛擬貨幣行情比較網站“Cry Price”透露，以23日下午5時為準，在國內虛擬貨幣交易所UPBIT上，比特幣以比全球交易所Binance高出4.24%的價格成交。與前壹天的22日下午6時為準，兩家交易所的比特幣市價差(7.59%)相比，減少了3個百分點以上。隨著在韓國國內形成高價的比特幣價格比海外交易所還要下跌，泡菜溢價減少了。 據調查，隨著“泡菜溢價”的增大，被懷疑是瞄準中國和韓國虛擬貨幣行情差異的套利交易(外匯交易)的海外匯款也急劇增加。據“國民力量”成壹鐘議員從金融監督院收到的資料顯示，KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協等5大上市銀行的非居民、外國人等從本月1日到13日為止匯往中國的金額為9759.7萬美元。這比去年的月均匯款額929.3萬美元增加了950%。短短13天內，這壹數字增至去年壹個月平均水平的10倍。金融界相關人士表示：“流向中國的匯款額非正常激增的現狀，除了虛擬貨幣的套利交易以外，解釋不通”，“只要泡菜溢價哪怕存在1%至2%，這種嘗試就很有可能不斷進行。”

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