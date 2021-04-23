出席者至少接受3次新冠病毒檢查，“無口罩”奧斯卡頒獎典禮即將舉行. April. 23, 2021 07:27. by 金哉希 jetti@donga.com. “無口罩”“輪流入場”“像電影壹樣的頒獎典禮”。 25日(當地時間)舉行的第93屆美國奧斯卡頒獎典禮即將舉行之際，正在公開具體的進行方式。由於擔心新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散，從去年開始主要電影節頒獎典禮以線上形式舉行或大幅減少出席人員。此次奧斯卡頒獎典禮將在線下舉行，因此出席人數和頒獎方式備受關註。 最引人註目的是出席者不戴口罩。今年2月至4月舉行的金球獎頒獎典禮、美國演員工會獎、導演工會獎、制片人工會獎、英國奧斯卡獎只有獲獎者參加。獲獎者通過視頻連線發表感想，無需戴口罩。自新冠肺炎疫情以後，在主要電影節中，奧斯卡金像獎首次允許全體候選人和頒獎嘉賓出席現場。但是對於全體出席者采取了“不戴口罩”的方式。美國演藝媒體《Variety》報道說：“此次奧斯卡頒獎典禮分為電視和電影制作兩個部門，參加者無需戴口罩。”只是中間廣告等參演人員的樣子在不被攝像機鏡頭拍到的時候要戴口罩。 也有人預測，無口罩在奧斯卡頒獎典禮演繹方面可能會占據重要部分。擔任頒獎典禮共同制作人的史蒂芬•索德伯格導演執導了內容為因不明病毒導致世界陷入混亂的電影《傳染病》(2011年)。該片在新冠肺炎疫情爆發之後，在觀眾中引起了預測未來的反應，受到了很大的關註。10年前，他曾在自己的電影裏講述過圍繞保持社交距離、病毒起源的陰謀論，因此對反映新冠病毒時局的演出期待很高。索德伯格導演在與頒獎典禮出席者舉行的在線會議上表示：“口罩在此次頒獎典禮上發揮著重要作用。雖然聽起來非常神秘，但這個主題在頒獎典禮旁白中是核心。” 新冠病毒改變的不只是頒獎典禮的運營方式。被點名的演員登上舞臺發表感想的形式也有壹定的變化。索德伯格導演說：“除了演員和他們之外，我們都在試圖打破壁壘存在於我們所有人中間的神話。”他吐露了2001年憑借電影《變形金剛》獲得奧斯卡最佳導演獎時，沒有想到這壹點而喝醉的軼事，並解釋說，“今年的候選人和獲獎者將講述個人的故事。” 雖然不戴口罩，但取而代之的是將限制聚集在頒獎典禮現場的人數。能聚集到舉行奧斯卡頒獎典禮的美國洛杉磯聯合車站和杜比劇院的人員最多有170人。參加者都有出入及退場時間，並分組入場。防疫工作也要徹底進行。在入場之前，與會者至少要接受3次新冠病毒檢查。采訪團也將最小化。紅地毯上只有3名攝影記者，采訪團和出席人員要保持約2米的間隔。

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