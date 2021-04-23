日軍慰安婦問題，一開始就要通過外交途徑解決. April. 23, 2021 07:27. . 韓國法院21日駁回了日軍“慰安婦”受害者針對日本政府提出的損害賠償請求訴訟。這與3個月前只有訴訟主體不同的其他案件中做出的賠償判決截然相反。此次決定特別要求通過外交途徑解決慰安婦問題，令今後韓日之間的外交努力備受關註。韓國政府克制發表具體言論，表現出慎重的態度。日本政府表示，“這是妥當的判決”，要求韓國作出轉變方向的提議。 此次決定的核心是認為慰安婦問題不是司法判斷的問題，而是政府間外交的問題。法院表示：“‘慰安婦’受害問題應通過外交交涉、而不是訴訟解決。”這是根據國際慣例法中的“國家豁免”原則做出的決定。國際慣例法規定，一個國家的法院不能將其他國家作為訴訟當事人進行審判。雖然在短短3個月時間裏發生180度大轉變的法院的判斷確實有些混亂，但這可能會成為恢復此前一直被擱置的外交努力的契機。 近來，韓日關系仍未能擺脫自邦交正常化以來的最壞狀態。文在寅政府實際上否定了前任政府的韓日慰安婦協議，解散了和解治愈基金會。另外，大法院承認日本企業對強制征用受害者的賠償責任，而日本采取了限制出口的措施，而韓國則以“結束軍事信息保護協定”這張牌來對抗。此後，韓日之間的溝通雖然間歇性地持續，但在沒有取得成果的情況下，隨著3個月前對日本政府下達賠償判決，外交努力實際上已經中斷。 今年以來，韓國政府再次強調韓日慰安婦協議是“正式協議”。法院也表示，此次韓日協議“具備外交條件”。韓國政府應該立足於該協議，首先采取救助受害者的措施，同時通過同日本方面的多方面溝通制定具體的解決方法。日本政府也一樣。韓日矛盾的根源在於試圖否定“羞恥的過去”的日本錯誤的歷史認識。如果繼續堅持現有的高壓態度，兩國關系的改善將會遙遙無期。

한국어