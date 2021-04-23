尤米•霍根：“雖然很想幫助韓國，但美國的疫苗管理由聯邦政府負責”. April. 23, 2021 07:27. by 華盛頓=李政恩 常駐記者 lightee@donga.com. 美國馬裏蘭州州長拉裏•霍根(65歲)的夫人尤米•霍根女士(62歲•Yumi Hogan))就確保韓國的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗問題表示：“能做的，我會和丈夫壹起竭盡全力。” 21日(當地時間)，尤米女士在馬裏蘭州安納波利斯的州長官邸舉行的與駐華盛頓記者的座談會上表示，“非常想幫助韓國，但美國的疫苗管理由聯邦政府負責。”雖然生產疫苗的制藥企業強生的公司在馬裏蘭，但是目前不能向不是聯邦政府的州政府銷售疫苗。據說，在白宮控制的情況下，即使聯系疫苗公司，也不會得到回復。尤米女士透露了自己和霍根州長都接到了韓國駐美大使李秀赫的要求電話，並表示，“據我所知，韓國也在為確保疫苗而努力。” 去年4月新冠肺炎疫情擴散時，馬裏蘭州空運了可以在韓國進行50萬次檢查的診斷設備。在其他州因診斷設備不足問題而陷入苦戰時，以“韓國女婿”霍根州長和韓國的緣分為基礎，先發制人成功確保的事例備受關註。 當天的座談會是美國首位韓裔州長夫人尤米女士為強調應對最近出現的憎恨亞裔犯罪的必要性而舉行的。她強調說：“歧視不是壹天兩天的事，這是包括我的女兒和女婿在內的很多人目前正面臨的問題”，“為了解決在我們這壹代不會結束的這個問題，現在不僅是韓人同胞，所有亞裔都應當壹起發聲”。 她還介紹了馬裏蘭州成立以韓裔前馬裏蘭聯邦檢察長羅伯特•許為負責人的“憎恨亞裔犯罪應對特別工作組(TF)”並展開活動的事實。 尤米女士介紹了自己介紹韓國料理並上傳到YouTube上的“Yumi Cooks”頻道，她表示：“宣傳韓國料理、韓服、跆拳道、泡菜等韓國文化也是為了應對(種族主義)而所做的努力。”她補充說：“美國是移民者的國家”，“應該理解文化的多樣性，相互尊重和支持，團結壹心，超越相互間的差異，朝著使國家更加強大的方向前進。”她說：“我認為，美國的未來取決於包括韓國人在內的少數派。” 尤米女士預測，如果新冠病毒全球性大流行結束後經濟復蘇，憎恨亞裔的問題將逐漸平息，並反復叮囑道：“到那時為止，為了繼續守護安全，大家應該齊心協力。”

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