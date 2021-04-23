比特幣代表性樂觀論者也表示“價格可能會在短期內暴跌50%”. April. 23, 2021 07:28. by 兪載東 jarrett@donga.com. 最近壹直有觀點認為，持續急劇上漲的虛擬貨幣價格遲早會得到調整。被分類為虛擬貨幣樂觀論者的古根海姆(CIO)全球首席投資官斯科特•米納德當地時間21日在美國CNBC電視臺節目中表示：“考慮到比特幣在短時間內表現出的巨大動向，出現了相當大的泡沫”，“我認為比特幣價格會有相當大的調整。” 米納德CIO補充說：“我認為比特幣的價格可能會跌至每枚2萬~3萬美元(約2200萬~3300萬韓元)的水平”，“這種情況下將下跌50%。” 但他同時表示：“我們曾經歷過這種下跌趨勢”，“我認為這是走向長期強勢市場而必經的正常進化過程的壹部分。”其宗旨是，為了進壹步上升，需要進行短期調整。他認為，從中長期來看，比特幣價格每枚將達40萬至60萬美元。 還有人診斷說，比特幣的價格正式進入熊市。Marketwatch引用金融投資公司Bespoke的報告書分析說，比特幣自2014年以來首次下降到50日移動平均線以下。投資專家認為移動平均線(moving average line)是區分強勢市場和弱勢市場的標尺。DeltaExchange首席執行官(CEO)範卡茲•巴拉尼預測說：“考慮到這壹點，比特幣的價格有可能降至4萬美元左右的水平。” 比特幣價格在1年前還低於1萬美元，但從去年秋天開始不斷上升，最近已逼近每枚6.5萬美元，現在稍有回落，為5.3萬美元水平。 面對每天數千美元左右的跳板行情，各國政府和中央銀行連日來陸續發出警告信息。美國聯邦儲備委員會(Fed•美聯儲)主席傑羅姆•鮑威爾上周表示：“虛擬貨幣是投機手段，不能被用作結算手段。”韓國銀行總裁李柱烈也在15日的記者見面會上指出：“數字貨幣資產很難計算出合理的價格，價格變動性也很大”，“其他國家也持擔憂的態度。”

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