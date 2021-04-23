拜登稱“疫苗沒有富余”，希望趨於渺茫的“韓美互換協議”. April. 23, 2021 07:28. by 華盛頓=常駐記者 李政恩、權五赫記者 lightee@donga.com. 美國總統拜登當地時間21日表示：“美國擁有的新冠疫苗，還沒有多到可以送給其他國家的程度，將集中用於美國國內接種。”有分析認為，目前疫苗短缺的韓國政府要求美國簽署“疫苗互換協議”的消息傳出後僅過一天，拜登實際上就拒絕了這一要求。 拜登當天在白宮發表演講介紹新冠疫苗接種成果時，就共享海外疫苗的問題回答說：“我確信我們可以幫助包括中美國家在內的其他國家，但目前還沒有可以給人的足夠數量的疫苗。”他還說：“我們必須確保即使送人疫苗也是安全的。” 美國國務院發言人內德•普賴斯在21日舉行的新聞發布會上就美國政府是否正在慎重考慮韓國提出的簽署疫苗互換協議的問題表示：“就這個問題，我不會談及韓國和其他國家之間的非公開外交對話。但我想說的是，（美國）正在國內努力接種疫苗。我們把重點放在這一點上，對美國人有這樣做的特殊義務。” 有分析稱，拜登政府實際上拒絕韓國簽署疫苗互換協議的背景，除疫苗供需問題外，還有對外交安全狀況的判斷。就是說，美國此舉是為了對不參與旨在牽制中國而構建的“四國集團（美國、日本、澳大利亞、印度安全磋商機制）”的韓國施壓或“馴服”。日本首相菅義偉在與拜登總統舉行白宮首腦會談的第二天（17日），從輝瑞公司首席執行官阿爾伯特•布雷拉那裏得到了追加提供5000萬份疫苗的承諾。 對此，青瓦臺有關人士22日表示：“拜登總統的發言是以本國國民為對象的。考慮的是新冠疫情嚴重的美國國內狀況。”青瓦臺另一名有關人士表示：“除了簽署疫苗互換協議以外，目前還在通過各種途徑努力確保疫苗。” 韓國專家們指出，由於新冠疫情再次擴散和疫苗供給上存在很多變數，因此應該制定出可以動員的所有方案。例如，即使支付更多的錢，也要提前引入疫苗，或從已經確保大量疫苗且接種率較高的以色列等國應該引進剩余的疫苗。

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