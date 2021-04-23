大谷翔平出道8年之後達成日、美總計100個本壘打. April. 23, 2021 07:28. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 美國職業棒球大聯盟(MLB)“二刀流”大谷翔平(27歲•洛杉磯天使隊)出道8年之後轟出了個人職業生涯第100個本壘打。 22日，大谷翔平在美國加利福尼亞州安納海姆天使體育場舉行的與得克薩斯騎警隊的主場比賽中，作為2號擊球手兼指定擊球手出場，取得了3次有效擊球、1個安打(1個本壘打)、1打點、1個四壞球上壘的成績。大谷翔平在球隊1比0領先的第3局下半局，在第二個擊球位上擊中對方首發投手邁克•波蒂內維奇投出的時速134公裏的滑行曲線球，制造出了越過中間圍墻的1分本壘打。 雖然球隊以4比7告負，但當天擊出的本壘打對大谷來說意義重大。因為這是他MLB的第52個本壘打(2021賽季第5個本壘打)，也是個人職業生涯第100個本壘打。大谷翔平自2013年在日本職業棒球(NPB)火腿戰士隊出道後，同年7月擊出了首記本壘打，之後在來到美國之前共擊出了48個本壘打。也就是說，他在進入職業球隊8年後擊出了100個本壘打。 大谷翔平在賽後表示，“今天能打中壹個球真是萬幸”，“在100個本壘打中，在日本和美國賽場首次打出的兩個本壘打，給我留下了最深刻的印象。” 包括當天的比賽在內，大谷翔平在本賽季的15場比賽中取得了58次有效擊球、18個安打(5個本壘打)，表現出了擊球率0.310的頂級打擊感。作為投手，他在兩場比賽中首發出場，在8又3分之2局內取得3個被安打、14個脫三振、失1分的成績，平均責任失分1.04。

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