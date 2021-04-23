普京就呼籲釋放納瓦利內的示威警告：“不要越過紅線”. April. 23, 2021 07:28. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 俄羅斯全境21日爆發了敦促釋放反對派領導人、前俄羅斯進步黨黨首納瓦利內（45歲）的大規模示威。同一天，俄羅斯總統普京發表國情咨文，針對支持納瓦利內的西方國家警告說：“不要越過紅線。”普京政權僅在當天就逮捕了1000多名示威者，表明了不釋放納瓦利內的意向。 當天，在莫斯科、聖彼得堡等俄羅斯主要城市，市民們聚集在一起高喊“釋放納瓦利內”，並譴責了普京。代替被關在監獄裏的丈夫主導反政府示威等的納瓦利內的同歲妻子尤利亞的支持者也很多。示威群眾高呼“（給納瓦利內）自由”、“普京是小偷”等口號行進。 《莫斯科時報》報道說，在部分示威者向克裏姆林宮行進的過程中，與警方發生沖突，導致20人被捕，當天在全國有1000多人被捕。當天，由納瓦利內領導的反腐敗基金會的律師柳寶皮•索波爾、納瓦利內的秘書基拉•雅米什等親信也相繼被捕。 據塔斯社等媒體報道，普京當天表示：“希望誰也不要在同俄羅斯的關系中越過‘紅線’。助長對俄羅斯挑釁的這些人將會後悔。”他特別指出，“西方毫無理由地攻擊俄羅斯成為新的運動項目”，矛頭直指配合美國推進制裁俄羅斯的歐盟主要國家。 特別是，普京將這種動向比喻為小說《叢林書》中出現的老虎和奉承老虎的狼，並辛辣地諷刺說，“為了討好主人（美國）而狂嚎”。在此之前，美國大舉驅逐俄羅斯外交官後，捷克、烏克蘭等東歐國家也采取了類似的驅逐措施。分析認為，普京的講話是對這些國家的抨擊。 捷克17日譴責稱，2014年10月在東南部布勒貝蒂齊彈藥倉庫發生的爆炸事件導致2人死亡，是俄羅斯情報當局制造的恐怖事件，並驅逐了18名俄羅斯駐本國外交官。據悉，當時在倉庫內存有捷克要向烏克蘭軍隊提供的武器。有分析說，同年3月強行吞並曾是烏克蘭領土的克裏米亞半島，並受到包括烏克蘭在內的國際社會的強烈譴責的俄羅斯擔心烏克蘭軍隊加強戰鬥力，炸毀了該倉庫。 據悉，普京政權虎視眈眈地窺伺著向親俄傾向強烈的烏克蘭東部頓巴斯地區投入俄軍的機會。英國廣播公司報道說，頓巴斯附近部署了超過吞並克裏米亞半島時期的12萬名俄羅斯兵力。在克裏米亞半島附近海域也部署了多艘俄羅斯軍艦。《華爾街日報》 20日報道了在克裏米亞半島機場部署俄羅斯“蘇-30”戰鬥機的衛星照片。對此，美國也在討論為防止俄羅斯侵略、向烏克蘭支援武器的方案。政治媒體《政客》報道說：“烏克蘭要求美國支援包括反坦克導彈、‘愛國者’對空導彈系統等在內的大量武器。如果俄羅斯進攻，美國將迅速向烏克蘭提供武器。”

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