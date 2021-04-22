一年消滅35萬個工作崗位的最低工資制，而勞動界還在要求上漲. April. 22, 2021 07:25. . 決定明年最低工資的最低工資委員會前天召開了第一次全體會議，開始了審議。民主勞總要求將今年為8720韓元的每小時最低工資上調到1萬韓元以上。相反，經營界則考慮到因新冠疫情而遭受痛苦的私營業者和中小企業，主張予以凍結。往年雙方也有不少意見分歧，但今年由於雙方意見分歧太大，預計很難達成妥協。 執政初期，承諾“到2020年為止最低工資1萬韓元”的文在寅政府初期，最低工資急劇上升。2018年（16.4%）和2019年（10.9%）兩年時間裏上升了29.1%。上調最低工資的政府主張，如果提高工資，促進消費，企業投資就會增加，增長率也會提高，但結果卻是平民的工作崗位減少和私營業沒落。由於工作崗位沖擊不斷擴大，最低工資委員會去年和今年踩下剎車，分別上調2.9%和1.5%，但勞動界要求在現政府最後一年的明年履行“1萬韓元承諾”，上調14.7%。 只要員工好好工作，雇主賺錢，工資自然會提高。最近在信息技術企業、遊戲企業中，正在發生這樣的事情。問題是，銷售和利潤在原地踏步，只要工資上漲，雇主就會從裁員做起。韓國勞動經濟學會最近推算，僅在最低工資上漲16.4%的2018年，最多就有34.7萬個工作崗位消失。 截至上月，“有員工的個體戶”人數連續28個月減少，而沒有職員的“單幹社長”卻連續26個月增加，這是因為想要減少工資負擔的個體戶越來越多。隨著人工費負擔增加，便利店、咖啡店老板們只招聘“14.5小時打工人”。這是為了減少向每周工作15小時以上的職員多支付一天工資的“休假津貼”。去年15.6%的工人拿到的工資低於最低工資，並不是因為“缺德業主”增加，而是因為承擔不起最低工資的雇主增加。 特別是在連經濟復蘇的時間都很難預測的時候，提高最低工資將把社會弱勢群體趕出雇用市場，只有大企業和國有企業職員的待遇得到改善，從而加劇“工資兩極化”。現在最重要的不是提高最低工資，而是靈活地改變連行業、地區差異都不承認的僵硬的最低工資制度，創造出更多的工作崗位。

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