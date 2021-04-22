新時代的肖像. April. 22, 2021 07:25. . “我必須畫你! 一定要畫你！”1926年的某一天，奧托·迪克斯走近走在柏林市街頭的一名女性，不由分說地說出了這樣的話。女性的名字是西爾維婭·馮·哈爾登。她是一名32歲的德國新聞記者和詩人。當時備受矚目的畫家迪克斯為何如此執意要畫她呢？ 狄克斯是試圖客觀而真實地描寫戰後德國社會的瘋狂和混亂以及腐敗的政治現實的畫家。戰爭對他的生活和藝術產生了很大的影響。他曾參加第一次世界大戰，多次跨過死亡的門檻，把在戰場上看到的淒慘場面作為繪畫的重要主題。剛開始作為肖像畫畫家聲名遠揚，但他以殘疾的參戰勇士、街頭妓女和各種知識分子作為模特。 其中以這張畫新聞記者的肖像畫最為著名。柏林的咖啡廳一角，圓桌前，哈爾登像男人一樣留著短發，搭著腿坐著抽煙。黑格紅裙是一點也不顯身材的圓筒形。單眼鏡、吸煙、因尼古丁變色的黃色牙齒和手指間的汙跡等，通常是象征男性的裝置。實際上，她和其他男性一樣喜歡喝酒和抽煙，而且沒有時間註意自己的外表，忙於寫文章，甚至還得了近視。對結婚也毫不關心。雖然職業是記者，但桌子上沒有一個筆記本，只有酒杯、香煙和火柴。失去焦點的深眼窩和深暗的化妝和皺眉的表情，暗示著人生的疲憊和黑暗的政治狀況。 “你的一切都代表這個時代。”這是狄克斯建議請她當模特時所說的話。拋棄傳統女性形象的所有習慣的哈爾登，是戰後德國社會新出現的雄心勃勃的新女性，也是代表黑暗中變化的新時代的人像。

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