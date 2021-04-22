尹汝貞在奧斯卡最佳女配角預測投票中以壓倒性的優勢排名第壹. April. 22, 2021 07:25. by 金哉希 jetti@donga.com. 憑借電影《水芹菜/Minari》獲得第93屆奧斯卡頒獎典禮最佳女配角獎提名的尹汝貞(74歲•照片)在獲獎預測投票中以壓倒性的優勢獲得了第壹名。 根據預測美國好萊塢頒獎典禮結果的網站“GoldDerby”顯示，尹汝貞從專家、編輯和普通會員那裏獲得了最多的4640票，排名第壹。這是以21日下午4點半(韓國時間)為基準的。緊隨其後的是《波拉特2》的瑪麗亞•巴卡洛娃(580票)、《鄉下人的悲歌》的格倫•克洛斯(415票)、《困在時間裏的父親》的奧利維亞•科爾曼(170票)、《Mank》的阿曼達•塞弗裏德(191票)等。 此次投票是△專家 △GoldDerby編輯 △準確預測去年奧斯卡獎結果的“TOP24”會員 △過去兩年間奧斯卡獎預測準確度較高的“明星24” △普通會員的選票合計而成的。尹汝貞獲得了27名專家中的24名、11名GoldDerby編輯、TOP24全體會員、明星24全體會員的投票。在27名專家中，其余3人投給了克洛斯。 《水芹菜》包括最佳女配角獎在內，入圍了最佳影片獎、最佳導演獎、最佳男主角獎(史蒂文•元)、最佳劇本獎、最佳音樂獎等共6個部門的提名名單。在預測結果中，李•以薩克•鄭導演繼《無依之地/Nomadland》的導演克洛伊•趙之後，排在最佳導演獎第二位。在最佳影片、最佳劇本、最佳音樂獎領域則分別名列第三。史蒂文•元在最佳男主角獎中排名第4位。

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