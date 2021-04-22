朴亨埈呼籲“赦免兩位前總統”，文在寅表示“需要達成國民共識”. April. 22, 2021 07:25. by 朴孝穆記者 tree624@donga.com. 韓國總統文在寅21日就赦免前總統李明博和朴槿惠一事表示：“不能不考慮國民的共識，應該發揮有助於國民團結的作用。”繼在1月的新年記者會上表示“沒有國民共識的赦免為時尚早”之後，他仍然表明了保留立場。 據青瓦臺一名高層相關人士透露，文在寅當天邀請首爾市市長吳世勛和釜山市市長朴亨埈到青瓦臺共進午餐。他在座談會上表示：“兩位前總統被關押在獄是令人心痛的事情，兩位總統都年事已高，健康狀況也不好，對此感到很遺憾。”當天的午餐是由文在寅提議並舉行的，文在寅只邀請在野黨人士尚屬首次。 當天，朴亨埈提出了赦免論。他表示：“我將說不太舒服的話。前總統可以說是最高市民，卻是那種樣子，我感到非常心痛。就像今天邀請我們兩人一樣，懇求能夠提高大團結程度。”青瓦臺高層相關人士解釋說：“似乎不是（對赦免）表示同意或拒絕，總統一直節制使用赦免權，所以這個問題也是那樣看待的。” 另外，關於疫苗接種問題，文在寅表示：“總體上認為11月可以實現集體免疫，在上半年會有1200萬人+α的人不出問題地接種疫苗，與供給不穩定相比，不能及時快速接種我們所擁有的疫苗更有問題。現在是疾病管理廳決定數量並向地方自治團體通報的方式，所以速度很慢，接下來想采取由地方自治團體自律地進行選擇、由防疫當局提供劑量的方式。” 對於吳世勛就2032年首爾和平壤共同舉辦奧運會問及“有報道說澳大利亞更有希望，是不是應該放棄？”，文在寅答道：“現在放棄還為時過早，如果朝鮮最終不參加此次東京奧運會，那麽事實上（共同舉辦）是困難的，但到目前為止，還是根據朝鮮的最終選擇做出判斷比較好。”他還表示：“（預定於下月下旬舉行的）韓美首腦會談可能會為同朝鮮對話創造契機。”

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