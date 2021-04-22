六成的韓國青少年表示：“不需要結婚和生育”. April. 22, 2021 07:25. by 金素英記者 ksy@donga.com. 家住首爾蘆原區的高三學生朴某最近看到未婚的30多歲的表姐自由生活的樣子，產生了“我也想壹個人生活”的想法。朴某說：“比起結婚組建家庭，壹個人養貓、享受興趣生活的生活似乎更幸福。”家住京畿道九裏市的初三學生洪某對結婚有夢想，但對生孩子並不感興趣。洪某說：“壹想到為了撫養我而辭去幼兒園教師工作的母親，我就不打算撫養孩子了。” 據調查，每10名韓國青少年中就有6人認為不需要結婚和生育。成年人的“非婚”和“非生育”意識正在向青少年擴散。女性家族部21日發表了上述內容的《2020青少年綜合實況調查結果》。 對結婚和生育的認識調查是以14~25歲為對象進行的。對於“壹定要結婚”的項目，回答“完全不是”或“不是”的青少年占全體的60.9%。這比2017年的調查(49%)增加了10個百分點以上。女性青少年中認為不需要結婚的比率為65.1%，高於男性青少年(57.1%)。從年齡來看，14~19歲的56.6%和20~25歲的64%回答“不需要結婚”。 對生育的否定認識也在增加。對於“即使結婚也不壹定非要生孩子”的項目，回答“非常那樣”和“是那樣的”的比率占全體的60.3%。與3年前的調查(46.1%)相比，增加了14%以上。此次調查從去年11月到今年2月進行。根據《青少年基本法》，符合青少年的7170名10歲~25歲人群為調查對象。女性家族部每三年進行壹次這種調查。 對於此次調查結果，很多人表示擔憂。韓國家庭部副部長金慶善(音)表示：“我們非常重視青少年結婚和生育的意願逐漸下降的問題。”進行調查的韓國青少年政策研究院高級研究委員金基憲解釋說：“去年受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的影響，結婚和生育的前提條件就業、獨立於父母的條件等未能形成，因此負面認識擴大。”政府認為，男性和女性之間的“性別矛盾”演變成對異性的敵對情緒，這也對結果產生了影響。 有意見認為，韓國社會不僅要積極包容由父母和子女組成的傳統家庭形態，還要積極包容同居和婚外生育等新形式的“家庭”，這樣才能增加結婚和生育。首爾女子大學社會福利學教授鄭在勛表示：“國內低生育政策是以登記結婚的夫婦為主制定的”，“有必要像法國或瑞典等海外國家壹樣，增加對同居家庭、婚外生育家庭等多種家庭的支援。”

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