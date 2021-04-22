對柳賢振來說異常殘忍的第4局，遭遇波士頓紅襪隊完全打擊. April. 22, 2021 07:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 無法逾越擊球率排名第壹球隊的“火棒”。 美國職業棒球大聯盟(MLB)多倫多藍鳥隊的柳賢振(34歲)遭遇了本賽季個人第2場失利。21日，在美國馬薩諸塞州波士頓芬威公園球場舉行的與波士頓紅襪隊的客場比賽中，他首發出場，在5局內取得了8個被安打、2個脫三振、4失分的成績。多倫多隊最終以2比4告負，陷入了3連敗的境地。 波士頓紅襪隊當天為了進攻左手投手柳賢振，將9名首發陣容全部安排為右打者。柳賢振在第2局下半局無人出局2壘有人、第3局下半局無人出局1壘有人等情況下接連送走對方的先發擊球手，展現出了卓越的危機管理能力，直到第3局為止都沒有失分。 但是多倫多隊在1比0領先的第4局卻遇到了難關。柳賢振被克裏斯蒂安•阿羅約和JD•馬丁內茲連續擊出安打，面臨無人出局1、2壘有人的危機，被在之前的擊球位上擊出2壘打的桑德爾•博哈爾茨擊出了越過左側中間圍墻的飛行距離為124米的3分本壘打。在被本壘打之後，他又被岡薩雷斯擊出2壘打，被達比•戴爾貝克擊出3壘打，再失1分。波士頓紅襪隊僅在第4局就在柳賢振身上取得了完全打擊，顯示出了球隊擊球率排名第1位(0.287)的強大火力。本場比賽之後柳賢振的賽季平均責任失分從1.89上升到了3.00。 特別是，由於低球速，比賽運營遇到了困難。柳賢振當天的快速球的最高球速為91.4英裏(約147公裏)，平均球速也只有88.7英裏(約143公裏)。MLB.com表示：“柳賢振的直球球速下降是問題的信號。不是強速球投手的柳賢振在投出時速90英裏(約145公裏)的球時，會取得好成績。”比賽結束後，柳賢振就被本壘打表示，“本想投低壹點的，但比想象中要高，所以好像有點模棱兩可。在邊角投得很好，我認為對方擊球手的擊球很好。”另外，對方首發投手愛德華多•羅德裏格斯在6局內投出6個脫三振、3個被安打、2失分的好投，取得了本賽季第3場勝利。 時隔5場比賽再次首發上場的聖地亞哥教士隊的金河成(26歲)擊出了安打。 在與密爾沃基釀酒人隊的主場比賽中，作為7號擊球手兼3壘手出場的金河成取得了3次有效擊球、1支安打、1個三振出局、身體被擊中的壹個球。最終，密爾沃基隊以6比0獲勝。

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