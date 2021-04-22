韓國進入“世界經濟前10名”. April. 22, 2021 07:26. by 趙維拉記者 jyr0101@donga.com. 去年新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)全球性大流行後，韓國被新列入世界十大經濟大國名單。未能很好控制新冠病毒擴散的巴西和印度排名下降。 20日(當地時間)，美國經濟專門媒體CNBC援引國際貨幣基金組織(IMF)的資料報道說，去年世界10大經濟大國中沒有巴西，韓國新加入其中。CNBC表示，將IMF世界經濟展望數據庫中提供的各國名義國內生產總值(GDP)換算成美元並進行了比較。 據CNBC報道，韓國去年的GDP為1.6310萬億美元(約1823萬億韓元)，預計到2026年，韓國將成為世界十大經濟大國。由於防疫成功和半導體出口增加，在疫情全球性大流行的情況下，韓國的GDP同比只減少了1%。IMF預測，韓國經濟今年將增長3.6%。 巴西從2019年的第10位跌至去年的第12位。 巴西新冠病毒肺炎累計確診患者超過1400萬人，居世界第3位，累計死亡約38萬人，居世界第2位。CNBC指出，在嚴重的新冠病毒擴散趨勢下，博索納羅總統無視新冠病毒的危險性，沒有進行封鎖，導致經濟損失增大。巴西GDP去年減少了4.1%。 印度從2019年的第5位跌至去年的第6位。印度新冠病毒肺炎累計確診患者1562萬多人，居世界第二位。英國是世界上最早開始接種新冠肺炎疫苗的國家，去年超越印度上升到第5位。美國、中國、日本、德國在2019年和2020年均保持了1~4位。

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