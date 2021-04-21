文在寅政府對日本核汙染水排放的應對忽左忽右……只會助長混亂和不安. April. 21, 2021 07:23. . 韓國外交部長鄭義溶前天在國會對政府質詢中就日本決定把福島第一核電站核汙染水排放海洋一事表示：“如果按照符合國際原子能機構標準的程序進行處理，就沒有必要堅決反對。”他還向日本政府提出了提出並享科學根據、事先協商、韓國專家參與國際原子能機構驗證過程的三項要求。因此引發“有條件地接受核汙染水排放”的爭議後，他昨天再次又說：“強調我們堅決反對（排放）。” 鄭義溶之前表示的“有條件地接受”發言，是指以科學根據為基礎，對排汙問題采取相應的措施。特別是，核汙染水的處理應該符合國際標準，而且鄰國韓國也應該參與驗證過程，這是理所當然的要求。但在產生“有條件地接受”爭議後，他又提出“堅決反對”，提高了對日施壓力度。現在已經無法知道哪一個才是他的真正意圖。 此前，外交部在“汙染水排放決定是日本主權問題”的原則下，一直要求透明地公開信息並進行事先協商。但在日本政府13日決定排放後，韓國政府明確表示：“這是絕對不能容忍的措施。”文在寅總統14日在接受日本駐韓大使相星孝一遞交國書儀式後舉行的談話中破例表示“非常擔心”，並指示研究向國際海洋法法庭提起訴訟。但在5天後，鄭義溶提出了有條件地接受日本排放核汙染水。到這種程度，甚至令人懷疑政府內部是否存在協調一致的方針。這不能不說是使本應共同應對的有關國家也陷入混亂的不成熟外交。 日本的排汙問題與國民健康息息相關，因此政府有必要采取強有力的一貫應對措施。只有這樣，美國和國際原子能機構等國際社會才能傾聽韓國的立場。政府有必要就汙染水問題表明經密切協調的立場。應該通過這種方式，減少國內的混亂和不安，以國際社會為對象展開有說服力的外交。

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