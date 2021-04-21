痛苦的所有權. April. 21, 2021 07:22. . 痛苦只屬於遭受痛苦的人。雖然可以感同身受，但那種痛苦並不是自己的。痛苦中也有某種所有權。這就是在別人的痛苦面前，我們要無限謙虛的理由。 美國學者馬克·拉姆塞耶在2020年發表了題為《太平洋戰爭中的性合同》的論文。他的問題在於，他不僅沒有謙虛地面對他人的痛苦，而且也不具備同感的能力。他將韓國人“慰安婦”的行為概括為“合同賣淫”，把“痛苦中的他人”推入更深的痛苦。 他的面貌酷似日帝強占時期隨心所欲地歪曲韓國歷史的日本殖民史學家。而為堂鄭寅普的《正誣論》則赤裸裸地刻畫了殖民史學家的行為。他們斷定韓半島的北部遭受了中國的殖民統治。這是以平壤附近出土的遺物為根據提出的理論。但是按照衛為堂的說法，那是偽造文物的結果。為了達到目標，他們毫不猶豫地進行了“隱瞞、竄改、更換”。推向的是事先的定論。為何如此？其目的在於，展開“中國統治韓半島北方，日本統治南方”的邏輯，撕裂韓民族的歷史，使自己的殖民主義正當化。為堂的“正誣論”就是糾正（正）謊言(誣）的文章。 拉姆賽耶像極了諸多不關心對錯的殖民史學家。從參照符合自己口味的文章開始，到事先定下結論，再去理論的做法都很相似。諷刺性的事實是，他不是日本人，而是獲得日本政府勛章（旭日中綬章）的美國人。也許，他所擁有的最大的問題是，在擁護道德破產的日本殖民主義的過程中，失去了對受害女性痛苦的謙虛。任何人都沒有在他人的痛苦面前變得傲慢的權利。

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