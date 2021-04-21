韓國綜合股價指數刷新三個月以來的最高值. April. 21, 2021 07:23. by 金衡民記者 kalssam35@donga.com. 新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情擴散後，凈拋售國內股票的外國人轉為買進勢頭，KOSPI指數(韓國綜合股價指數)20日以收盤價為準刷新了最高值。當天，KOSPI指數比前壹天上漲21.86點(0.68%)，以3220.70點收盤。1月25日當時曾創下歷史最高值的3208.99點，時隔3個月再次被刷新。盤中最高值為1月11日創下的3266.23點。 當天，外國人和機構在股市的買入勢頭推高了KOSPI指數。KOSPI指數以比前壹天下降0.53點(0.02%)的3198.31點開盤，但立即轉為上升，並借助外國人和機構的“雙頭買入”突破了3200點大關。特別是，KOSPI指數從12日開始連續7個交易日上漲。當天，外國人和機構分別凈買入3278億韓元和464億韓元規模的股票。相反，個人凈拋售3898億韓元規模股票，實現套利，表現出相反的行動。 專家們分析說，韓元兌美元匯率的穩定和對經濟恢復的期待推高了KOSPI指數。上月10日上升到1142.0韓元的韓元兌美元的匯率跌至1112.3韓元(韓元升值)。因此，有分析認為，今年第壹季度(1 ~ 3月)之前壹直凈拋售國內股票的外國人從上月末開始轉為凈買入。 當天，KOSDAQ指數(科斯達克指數•相當於創業板)也比前壹天上漲2.42點(0.24%)，以1031.88點收盤。

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