面對ML排名第壹的“火棒”波士頓紅襪隊，今天柳賢振能否壓制對手？. April. 21, 2021 07:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 這次是紅襪子。 美國職業棒球大聯盟(MLB)多倫多藍鳥隊所在的柳賢振(34歲)將以傳統豪門波士頓紅襪隊為對象追求連勝的步伐。21日上午8點10分(韓國時間)，在美國波士頓芬威公園體育場舉行的與波士頓紅襪隊的客場比賽中，他將首發出場。在14日與紐約洋基隊的比賽中，柳賢振取得了MLB第60勝，也是本賽季首場勝利，本場比賽他將再次挑戰勝利。作為對內王牌選手，柳賢振必須竭盡全力斬斷球隊的2連敗。 但是波士頓紅襪隊的球棒非同尋常。截止到20日，波士頓紅襪隊的擊球率為0.288，球隊OPS(出壘率+長打率)為0.818，在MLB全體30支球隊中排名第壹。紅襪隊壹度取得9連勝，目前取得11勝6負的成績，在美國聯盟(AL)東部賽區排名第壹。與賽季前ESPN將紅襪隊排在了球隊實力榜第19位相比，可謂天壤之別。AL全體打點排名第壹、本壘打並列第1位的JD馬丁內斯(6個本壘打•20打點)、擊球率排在第4位的桑德爾•博哈爾茨(0.386)等被認為是主要警戒對象。 柳賢振過去曾兩次身穿洛杉磯道奇隊的隊服面對波士頓紅襪隊，取得了1負、平均責任失分3.00的成績。在芬威公園球場，他去年7月登場，在7局內取得7個被安打、2失分(平均責任失分)，在無勝負的情況下退出了球場。巧合的是，兩次都只在第1局失分。相反，本賽季到目前為止柳賢振還沒有在第1局失分，因此只要能很好地邁出第壹步，就能出乎意料地輕松地展開比賽。波士頓紅襪隊的中心擊球陣容中右撇子擊球手較多，因此，能否利用瞄準身體高位的外切快速球、向外側低墜的變速球攻克對方的擊球次序，備受關註。在對方擊球手中，接球手凱文•普拉維基以0.667(3個有效擊球、2支安打)的擊球率對柳賢振非常強勢。 對方首發投手是左撇子愛德華多•羅德裏格斯(28歲)。上賽季因確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)和心肌炎等原因未能踏上頂級聯賽舞臺的羅德裏格斯在本賽季的2場比賽中取得了2勝、平均責任失分3.60的成績。

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