美國參議院民主黨領袖“21日將處理防止仇恨犯罪法”. April. 21, 2021 07:23. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美國民主黨參議院領袖查克·舒默一針見血地指出，反對《防止仇恨亞裔犯罪法案》的議員應感到羞愧。 舒默19日在紐約曼哈頓韓人城召開記者會，就最近對亞裔的憎惡犯罪行為表示譴責，並做出了上述表示。舒默表示：“我們應該停止對亞裔的仇恨情緒。對亞裔的仇恨並不像美國。將於21日在參議院表決《防止仇恨犯罪法案》。” 他還強調說：“該法案不是黨派爭論的焦點。如果有議員對該法案投反對票，應該感到羞愧。” 由民主黨參議員梅吉·廣野和眾議院議員格雷斯·孟提議的該法案，內容包括促使聯邦政府迅速處理仇恨犯罪調查，加強對司法當局的支援。共和黨參議員米奇·麥康奈爾表現出贊成通過法案的立場，但參議員泰德·克魯茲等部分議員仍然堅持反對立場稱：“實際上沒有預防仇恨犯罪的效果，只是傳播民主黨信息的手段。” 當天出席記者招待會的格雷斯·孟表示，“現在終於要在議會中采取針對仇恨犯罪的相關措施了。我們敦促共和黨和民主黨全體同事議員，把該法案當作超越黨派的焦點問題”，並強調：“亞裔對父母和子女說，即使天氣好，也不要出門。產生這種恐懼已經一年多了。”

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